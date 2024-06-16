賴清德：不能接受「首戰即終戰」投降主義 馬辦回應了

賴清德總統今日出席陸軍官校校慶致詞，提到不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴總統的演說顯示，他傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統。

馬總統2020年曾提到，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。

蕭旭岑表示，「首戰即終戰」是蔡英文總統時期的國防政策研究院報告，指出大陸軍方打仗求勝的戰略目標。所以賴總統是指責蔡總統時期研究這個是投降主義？

蕭旭岑表示，戰爭是很殘酷的，生靈塗炭，身為國家領導人，就是要窮盡一切避戰，雖然備戰，但絕不引戰。但遺憾的是，賴總統就任至今未滿一個月，就已將個人台獨意志，置於國家利益和人民福祉之上。

蕭旭岑表示，老百姓要的是和平與繁榮，絕非瀕臨戰爭邊緣，國家領導人應該要趨吉避凶，讓人民過和平繁榮的日子，而非刻意挑釁，並以似是而非的話混淆視聽。

蕭旭岑表示，賴總統不遵守中華民國憲法「兩岸同屬一個中國」的規定，還是強硬地以「新兩國論」，用虛假的主權意識，錯誤導向兩岸更加劍拔弩張，這是心中沒有人民，沒有憲法，沒有中華民國的總統。