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號召藍鳥21日戰青鳥 王鴻薇：要讓支持聲音響徹雲霄
立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，除公民團體預告「青鳥」將再次集結外，國民黨也借用青島東路路權，號召支持國會改革的民眾到立法院外聲援。國民黨立委王鴻薇今（16）日表示，台灣絕對不能只有一種阻擋改革的聲音，也希望讓民眾支持改革的聲音響徹雲霄。
國會改革法案的覆議案將於21日上演表決大戰，公民團體號召「青鳥」在6月19日到21日重回立法院周邊街道，國民黨也號召支持者到立法院聲援。公民團體借到的青島東路路權是從鎮江街口到中山南路，以及濟南路；國民黨申請到的青島東路路權是從鎮江街口到林森南路段的路權，兩大陣營當天把青島東路一分為二，中間僅隔一條鎮江街。
王鴻薇表示，過去國民黨有很多支持者，一直很想到法院附近來聲援、表達聲音，但國民黨沒有借場地，所以這次借了場地，讓北部地區的支持者來現場為他們加油打氣，因為台灣絕對不能只有一種阻擋國會改革的聲音，也希望讓更多支持國會改革、支持查弊案、支持查黑金、支援查黑箱的聲音能夠響徹雲霄。
王鴻薇強調，除處理行政院針對國會改革法案提出的覆議案外，國民黨正在推動的民生法案包括80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表、婦女產假從8周延長至12周、財政劃分收支法修法、核二核三廠延役等。
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