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鄭秀玲批自我膨脹成太上皇 黃國昌：虛心傾聽

中央社／ 台北16日電
民眾黨總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨總召黃國昌。記者曾原信／攝影

前時代力量立委鄭秀玲投書媒體，除表示退出時力，也批評國民黨立委及民眾黨立委黃國昌等人自我膨脹成太上皇，對新政府蓄意刁難及扯後腿。黃國昌今天回應，鄭秀玲是他尊敬的學者，他虛心傾聽。

鄭秀玲昨天投書自由時報指出，黃國昌與國民黨團總召傅崐萁合作，沒有在委員會實質討論違反程序正義下，火速通過立法院職權行使法及刑法修正案，美其名是國會改革，實則磨刀霍霍準備修理學有專精的官員，讓新政府無法順利推動政務。

鄭秀玲指出，立法院和行政院是平行單位，本應互相尊重，但這些立委卻自我膨脹成太上皇，蓄意刁難及扯後腿；她將退出時代力量，並支持經民連智庫召集人賴中強的公民行動訴求。

黃國昌今天受訪回應，鄭秀玲是他尊敬的學者及長者，他虛心傾聽鄭秀玲的意見，不過國會改革法案曾是2016年時力在選舉時的政見，當時時力黨團也提出版本。

黃國昌表示，充實國會的監督調查機制，才能避免立法院成為行政機關的立法局，這才是真正發揮民主憲政中監督制衡的功能，在這樣的功能下，才不會有任何人變成太上皇。

黃國昌重申，民眾黨推動國會改革法案是履行選舉時的承諾，希望立法院能扮演監督制衡功能，否則過去民進黨一黨獨大情況下，立法院淪為行政機關的立法局，導致民進黨強行碾壓法案與預算。

黃國昌指出，過去發生過光電貪腐弊案，疫苗、快篩、雞蛋採購則有許多臭不可聞之事，執政黨都沒給外界交代，目前國會調查權法制限縮，沒辦法迫使行政部門公開資訊，他相信國會改革法案會讓民眾具體有感。

國會改革 立法院 黃國昌

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