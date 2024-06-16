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立院21日表決覆議案 國民黨借路權號召支持者聲援

中央社／ 台北16日電
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，21日的投票表決，國民黨會號召支持者到立院周邊。聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，21日的投票表決，國民黨會號召支持者到立院周邊。聯合報系資料照片

立法院21日將表決行政院針對國會職權修法所提的覆議案，公民團體預告將重回立院周邊道路監督。國民黨團今天表示，21日當天也已經借好立法院周邊道路路權，號召支持者到場支援，台灣絕對不能只有一種阻擋國會改革的聲音。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議。立法院將於19、20日召開全院委員會審查覆議案，邀行政院長卓榮泰列席說明，並於21日院會進行投票表決。

此外，公民團體預告，19日到21日覆議案審查、表決期間，將重回青島東路與濟南路監督。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，21日的投票表決，國民黨會號召支持者到立院周邊。過去認為民主程序就是在體制內的立院投票表決，用數人頭而不是數拳頭的方式，但很遺憾的是，民進黨身為執政黨卻先號召民眾上街頭，徹底違反當家不鬧事的原則。

洪孟楷指出，過去在野黨希望能夠透過體制內的改革，沒想到卻變成是執政黨在上街頭，所以很多藍營支持者表達希望能在街頭發聲的訴求，國民黨也從善如流，21日讓支持者上街頭，好好展現各自的立場。

洪孟楷表示，相信21日不會有衝突，因為所有衝突不是國民黨等在野黨先發起，不管是517九波大衝突或之後的街頭狀況，都不是國民黨挑起的，21日如果發生暴力衝突，發起者要負起完全責任。

王鴻薇指出，21日立法院表決覆議案，現在看起來民進黨打算重新動員「青鳥行動」，而國民黨當天也已經借到台北市青島東路、鎮江街到林森南路這一段的路權，因為很多藍營支持者表達希望能到立院周邊聲援，但過去國民黨並未借場地。

王鴻薇表示，這次國民黨已經借好場地，北部地區的藍營支持者會到現場加油打氣，台灣絕對不能只有一種阻擋國會改革的聲音，希望讓更多民眾表達支持國會改革，讓查弊案、查黑金、查黑箱的聲音也能響徹雲霄。

國民黨 立法院 行政院

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