立院本週審財劃法 綠指違憲藍盼今年完成三讀

立法院財政委員會19日將續審財劃法，民進黨團總召柯建銘今天表示，藍白主動提修法是剝奪行政院編列預算權，有違憲之虞。國民黨團副書記長許宇甄指出，財劃法長年沒修正，是行政部門怠惰，為讓地方政府有充足財源建設，今年一定要完成三讀。

立法院財政委員會19日將續審查「財政收支劃分法」，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，民進黨團目前沒提出財劃法版本，但國民黨團和民眾黨團的版本亂寫一通，恐導致中央政府短收新台幣380餘億元到5777億元，差距有10餘倍，不論是地方或是中央，藍白的版本都會嚴重扭曲國家財政，當國家需要做真正重要的政策時，錢從哪裡來。

柯建銘表示，藍白主動提修法，就是剝奪行政院編列預算權，有違憲之虞，藍白再繼續搞下去，一定是自取其辱。談及財政委員會週三排審財劃法，柯建銘說，就算19日審查，這會期只到7月16日，不可能在這之前表決處理，「戰場一定延燒到7月16日以後，乃至於下會期」。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，一部25年沒修的財劃法，民進黨當初在野時不斷主張修正，甚至總統賴清德擔任行政院長時也曾承諾修法，沒想到過幾年，當中央政府掌握所有的錢和權力，就背棄過去承諾，但民眾黨一定會履行政見與承諾，與民進黨開「芭樂票」政見截然不同。

台灣民眾黨團副總召黃珊珊則在臉書呼籲，執政黨不要只是單方面稱中央政府被拿多少錢出去，明明蔡政府每年預算都沒花完，還有年均超過2000億元的歲計賸餘，若行政院覺得錢不夠用，就請提出版本說清楚，好好到財政委員會裡面理性討論。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄表示，財劃法已超過25年未修正，財政為庶政之母，地方政府缺乏健全的財政作為後盾，導致一切施政作為無法展開。為建設地方，需要仰賴中央的鼻息，給多給少全看行政院長心情。這種作法，不利地方政府規劃建設，導致窮縣愈窮，人口外流嚴重。

許宇甄指出，財劃法長年沒修正，地方首長早就叫苦連天，連賴總統擔任台南市長都曾說「要拿出非過不可的決心」。財劃法修法拖了25年都未完成，是行政部門怠惰因循，為了讓地方政府有充足財源建設地方，財劃法修法今年一定要完成三讀。