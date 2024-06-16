影／POSE大考驗 蔣萬安出席市長獎頒獎接受學生挑戰

台北市長蔣萬安IG破10萬粉絲，在IG貼出兌現承諾影片，抽出三位網友「蔣萬安和你講晚安」，影片一出吸引相當多網友敲碗，外縣市民也想聽蔣萬安「講晚安」，還有粉絲期待看蔣萬安跳晚安大小姐，蔣萬安今天出席高國中學生市長獎頒獎時表示，彩蛋會偶一為之，未來粉絲到一個階段、也許20萬再突破往上，就會安排一些小驚喜，與粉絲互動。

蔣萬安說，這個IG破10萬粉絲「萬安講晚安」活動，是因為感謝IG上面的粉絲破10萬，特別企畫一個粉絲講晚安活動，很開心能與粉絲對話，因有粉絲期待蔣萬安跳晚安大小姐，蔣今說，他當然知道晚安大小姐，不過彩蛋偶一為之，這樣才會有驚喜。被問練好沒？蔣也先賣關子，表示當然現在不能馬上秀給大家看，這個就是一個驚喜。