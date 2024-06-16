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影／POSE大考驗 蔣萬安出席市長獎頒獎接受學生挑戰
台北市長蔣萬安IG破10萬粉絲，在IG貼出兌現承諾影片，抽出三位網友「蔣萬安和你講晚安」，影片一出吸引相當多網友敲碗，外縣市民也想聽蔣萬安「講晚安」，還有粉絲期待看蔣萬安跳晚安大小姐，蔣萬安今天出席高國中學生市長獎頒獎時表示，彩蛋會偶一為之，未來粉絲到一個階段、也許20萬再突破往上，就會安排一些小驚喜，與粉絲互動。
蔣萬安說，這個IG破10萬粉絲「萬安講晚安」活動，是因為感謝IG上面的粉絲破10萬，特別企畫一個粉絲講晚安活動，很開心能與粉絲對話，因有粉絲期待蔣萬安跳晚安大小姐，蔣今說，他當然知道晚安大小姐，不過彩蛋偶一為之，這樣才會有驚喜。被問練好沒？蔣也先賣關子，表示當然現在不能馬上秀給大家看，這個就是一個驚喜。
海峽論壇昨開幕，國民黨副主席連勝文昨天大會前，與中國政協主席王滬寧會面，致詞時也說到「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」，台北市長蔣萬安今被問及對連勝文言論的看法，蔣萬安說，「我們都是中華民國國民。」連勝文的言論被綠營質疑是去當統戰樣板。媒體也追問蔣，是否影響雙城論壇舉辦？蔣萬安表示，雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存的官方交流對話管道與平台，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通與交流。
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