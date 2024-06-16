國會改革藍綠激化「大罷免」時代？蔣萬安：為罷免而罷免、不是好事

國會改革法案，行政院將提覆議，藍綠均啟動下鄉宣講，可能開啟「大罷免」時代。台北市長蔣萬安今說，他在議會或很多場合都說過「支持國會改革」，這樣的立場堅定且一致，對於各地宣講，他希望透過對話，讓基層知道國會改革的重要性與必要性，「得道者多助」；不過，若為罷免而罷免，當然不是好事。

蔣萬安上午出席高國中市長獎頒獎，媒體追問會不會親自宣講？蔣萬安表示，各地宣講讓民眾更了解國會改革的內容與方向，及未來如何強化國會監督力量，這個部分他都覺得是好事、不是壞事，不過為罷免而罷免，當然不是好事。

蔣也說，其實大家應該都很清楚，這段期間，新國會哪些委員是有認真監督、是在捍衛民主「得道者多助」，立委徐巧芯的認真努力也都得到選民肯定。對於接下來的國會藍綠拚場，大家應該持續關注，各黨團在各項法案推動上，誰能真正推出福國利民、照顧民生的法案，各黨團都會排出優先法案順序，在國會好好討論。

至於下周五青島東路將會有藍綠對陣？蔣萬安說，相關的警力部署，警察局都會依照相關規定、SOP、過去經驗做好維安，同時也會隨時跟他回報整個狀況，掌握相關情資、做滾動式檢討。