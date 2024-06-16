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柯建銘酸民眾黨私設刑堂 黃國昌反擊：邏輯錯亂

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨總召黃國昌。記者曾原信／攝影

國會改革覆議案即將在21日表決，藍綠兩大黨啟動下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲則下戰帖要求電視辯論民進黨總召柯建銘則批評，立法院全院委員會就要審查，「用不著還要私設刑堂」。民眾黨總召黃國昌今天反酸柯建銘「邏輯有點錯亂」，呼籲賴清德總統「勇敢一點，接受公開辯論的邀請」。

對於國會改革電視辯論破局一事，黃國昌今天在立法院出面還原經過指，先前有資深媒體人向他邀約舉行辯論會，「第一時間我就欣然同意了」，這個媒體人「禮數很夠」，對方昨天晚上還向他表示，問了民進黨團非常多人，最後得到的結果是民進黨黨團不願意派人辯論。黃國昌進一步說，從主持人的角度來看，如果只有國民黨、民眾黨立委參與，沒有民進黨立委，舉辦辯論會的意義也不大，他基本上也認同這樣的看法，辯論會因此破局。

對於柯建銘批評舉辦電視辯論是「私設刑堂」，黃國昌反擊此說法「邏輯有點錯亂」，在民主國家中，針對公共政策議題辯論是再正常不過的事情，「柯建銘這樣子的邏輯，民主進步黨主席賴清德是不是要背書啊？」他呼籲賴清德主席勇敢一點，接受公開辯論邀請。

日前民進黨立委沈伯洋表示，早在國會改革法案三讀之前，他與台北市議員苗博雅就已多次向黃國昌下辯論戰帖，不解當時民眾黨不同意，卻在三讀後才提辯論？黃國昌則反擊，按照沈伯洋的邏輯，21日覆議案記名表決之前的2場審查，是不必要舉行嗎？不需要東拉西扯，對於是否接受電視辯論說清楚、講明白。

對於民進黨開始展開下鄉宣講，黃國昌稱，昨天民進黨召開下鄉宣講活動時，他真的聽不出來，民進黨針對國會改革法案實質批評是什麼，反而東拉西扯稱「要從北京蓋鐵路到台北」等讓人不知所云、貽笑大方的話，請民進黨不要再繼續散播假訊息，造成整個台灣的衝突對立，這並非社會之福。

民進黨 電視辯論 黃國昌

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