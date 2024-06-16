快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

菲國獨立126周年活動 侯友宜秀英文祝賀

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席「菲律賓126年國慶活動」秀英文。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席「菲律賓126年國慶活動」秀英文。記者葉德正／攝影

新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處，今天在板橋體育館舉辦「菲律賓126年國慶活動」，包括啦啦隊比賽、樂團表演，還有籃球友誼賽。新北市長侯友宜今天出席活動，難得秀英文祝菲律賓國慶「Happy Birthday」，他也說，菲律賓好朋友對新北重大的經濟建設與社會推動力量貢獻非常多，希望藉由各項比賽凝聚兩國向心力，讓感情更緊密。

今天上午由新北市府員工與菲辦組隊籃球友誼賽，下半場則邀請菲國知名創作歌手朱莉安妮·桑喬斯 (Julie Anne San Jose)壓軸演唱多首經典歌曲，吸引近5000人參與。侯友宜及菲律賓駐台代表Silvestre H. Bello III到場致詞，並互贈紀念禮象徵兩國友好關係。

侯友宜表示，新北市移工人數高達9萬8748人，其中菲律賓籍移工有1萬2440人，新住民也有1804人，大家離鄉背井遠渡重洋來臺灣，對社會、經濟有相當大的貢獻。

侯也指出，菲律賓是個熱情的國度，曾為移工推出面具嘉年華、歡樂路跑、籃球賽等，而新北也是個注重運動的城市，鼓勵大家在工作之餘不忘「動健康」。

Silvestre H. Bello III說，今天是菲律賓獨立126年的重要歷史時刻，感謝新北舉辦這次活動，讓他們感受到新北的親切和好客。

新北市勞工局表示，本次活動中除有移工法令宣導攤位，幫助移工保護自己的權益，也特別安排了免費的視障按摩體驗及義剪活動，現場除好吃好玩，還抽出現金、手機、台北-菲律賓來回機票及腳踏車等摸彩獎項，與菲律賓朋友共度豐富美好的國慶假期。

來自菲律賓的移工馬可說，感謝這次活動，可以跟很多家鄉朋友同樂。

新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處，今天在板橋體育館舉辦「菲律賓126年國慶活動」，有籃球友誼賽與啦啦隊比賽。記者葉德正／攝影
新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處，今天在板橋體育館舉辦「菲律賓126年國慶活動」，有籃球友誼賽與啦啦隊比賽。記者葉德正／攝影

移工 菲律賓

延伸閱讀

新北傳產流失？無處去改遷桃園 侯友宜：塭仔圳有109家

結盟寶可夢？觀光列車開進東北角 侯友宜：好主意

誰選未來新北市長？ 郝龍斌曝侯友宜態度

新北市長選戰禮讓黃國昌？ 侯友宜：我選舉那段已翻頁

相關新聞

藍綠對決青島東路 洪孟楷：若有衝突發起者應負全責

國會改革法案的覆議案將於21日在立法院會投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲...

國會改革覆議群眾交鋒 吳思瑤：民進黨不介入青鳥行動

行政院針對攸關國會改革的修法提出覆議案，下周將在立法院繼續處理。對於藍綠大比拚要串連群眾，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天...

經長稱電價非越便宜越好 藍委酸：企業會覺得越貴越好？

經濟部長郭智輝昨天重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。國民黨立委王鴻薇今（16）日表...

葉元之可能被罷免？ 洪孟楷揭他優勢「有創意」：國民黨絕對挺

自國會改革法案三讀通過後，藍綠衝突持續升高，民進黨支持者開始鼓吹「罷免藍委」聲浪，不少人皆分析國民黨立委葉元之有可能被罷免。對此，同黨立委洪孟楷也跳出來為葉講話，不但指出他的優點，也強調藍營絕對挺每一位委員。

反擊罷免聲浪！葉元之喊「一定正面迎戰」 曝支持者心聲

青鳥運動後，對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營葉元之、徐巧芯等人成狙擊目標。對此，葉元之強調一定會正面迎戰，用努力問政及服務地方爭取支持。

外送員宣傳「拆樑」吸睛 路口停等紅燈、也能代收連署書

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免廣告看板，變身宣傳車。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。