菲國獨立126周年活動 侯友宜秀英文祝賀
新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處，今天在板橋體育館舉辦「菲律賓126年國慶活動」，包括啦啦隊比賽、樂團表演，還有籃球友誼賽。新北市長侯友宜今天出席活動，難得秀英文祝菲律賓國慶「Happy Birthday」，他也說，菲律賓好朋友對新北重大的經濟建設與社會推動力量貢獻非常多，希望藉由各項比賽凝聚兩國向心力，讓感情更緊密。
今天上午由新北市府員工與菲辦組隊籃球友誼賽，下半場則邀請菲國知名創作歌手朱莉安妮·桑喬斯 (Julie Anne San Jose)壓軸演唱多首經典歌曲，吸引近5000人參與。侯友宜及菲律賓駐台代表Silvestre H. Bello III到場致詞，並互贈紀念禮象徵兩國友好關係。
侯友宜表示，新北市移工人數高達9萬8748人，其中菲律賓籍移工有1萬2440人，新住民也有1804人，大家離鄉背井遠渡重洋來臺灣，對社會、經濟有相當大的貢獻。
侯也指出，菲律賓是個熱情的國度，曾為移工推出面具嘉年華、歡樂路跑、籃球賽等，而新北也是個注重運動的城市，鼓勵大家在工作之餘不忘「動健康」。
Silvestre H. Bello III說，今天是菲律賓獨立126年的重要歷史時刻，感謝新北舉辦這次活動，讓他們感受到新北的親切和好客。
新北市勞工局表示，本次活動中除有移工法令宣導攤位，幫助移工保護自己的權益，也特別安排了免費的視障按摩體驗及義剪活動，現場除好吃好玩，還抽出現金、手機、台北-菲律賓來回機票及腳踏車等摸彩獎項，與菲律賓朋友共度豐富美好的國慶假期。
來自菲律賓的移工馬可說，感謝這次活動，可以跟很多家鄉朋友同樂。
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