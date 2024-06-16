藍綠對決青島東路 洪孟楷：若有衝突發起者應負全責

國會改革法案的覆議案將於21日在立法院會投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（16）日表示，21日如果真的有暴力衝突的話，發起者要負完全責任。

國會改革法案立法院戰場將於21日覆議案表決後落幕，公民團體號召「青鳥」在6月19日到21日重回立法院周邊街道，國民黨也號召支持者到立法院聲援。公民團體借到的青島東路路權是從鎮江街口到中山南路，以及濟南路；國民黨申請到的青島東路路權是從鎮江街口到林森南路段的路權，兩大陣營當天把青島東路一分為二，中間僅隔一條鎮江街。

洪孟楷表示，覆議案21日投票表決當天，黨中央到黨團都會號召支持者到立法院旁邊，最主是過去認為，在民主程序體制就是立法院投票表決，但很可惜遺憾民進黨主動攻擊，並號召民眾上街頭，和當家不鬧事的原則徹底違反。

洪孟楷指出，在野黨希望透過體制內的改革，但沒想到一而再再而三的變成是執政黨上街頭，所以很多支持者希望能夠來街頭表達訴求，他們也從善如流，21日的時候讓支持者上街頭，展現各自的立場。

洪孟楷說，他相信絕對不會有衝突，畢竟所有衝突都不是由國民黨先發起，不管是立法院5月17日的9波大衝突，或者之後在街頭上的狀況，其實都不是國民黨主動挑起的，也因此，如果21日真的有任何暴力衝突的話，發起者要負完全責任。

洪孟楷也質疑，賴清德總統是不是要操弄朝野對立，民進黨現在是不是已經在想2026年、2028年的選舉？他呼籲賴清德應該要好好思考未來四年要帶給國家什麼樣的方向，以國家利益為優先，而不是使用選舉花招，如果只是一昧地想要挑起選舉的烽火，恐怕會是適得其反。