國會改革覆議群眾交鋒 吳思瑤：民進黨不介入青鳥行動

行政院針對攸關國會改革的修法提出覆議案，下周將在立法院繼續處理。對於藍綠大比拚要串連群眾，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天上午表示，國民黨是畫虎不成反類犬、東施效顰，強調青鳥是公民朋友的自主串連，民進黨不會干預，也不會介入。

立法院5月28日三讀通過攸關國會改革的「立法院職權行使法」、「刑法」修正案。行政院於本月6日依憲法增修條文提出覆議，並羅列七大覆議理由，賴清德總統也在日前核可覆議案，送至立法院，立法院最快下周進行表決。

對於朝野在表決前分別啟動全台宣講，皆希望動員群眾，吳思瑤說，青年行動全台串連，下周即將重返立院，支持行政院的覆議案，批評國民黨畫虎不成反類犬，想要東施效顰，也要動員，但是比較青鳥與藍鳥活動，本質上或論述的高度上是天差地別。

她表示，青鳥是公民朋友的自主串連，是社會能量的展現，民進黨不會干預，更不會介入，反觀國民黨的場子則是由黨部下達動員令，各個立委還有動員的責任額；就自主性，活動的主體性來說，兩相比較，一目瞭然。

吳思瑤說，青鳥能夠針對國會擴權法案的內容清楚論述，是有態度、有立場，反觀國民黨被動員來的群眾，恐怕只有仇恨、只有盲目力挺國會擴權的法案，所以民進黨團希望國民黨要自制，不要一味的動員群眾來發動任何可能的衝突。

她表示，民進黨的責任是在議場內，透過全院委員會的實質審查，讓國會擴權法案再一次透過對話能夠重行審視，同時希望場外的活動能夠平和。她表示，台灣是一個多元民主的社會，既然國會擴權在立院沒有辦法討論，那就交由社會來多元討論。