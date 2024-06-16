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經長稱電價非越便宜越好 藍委酸：企業會覺得越貴越好？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨天重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝昨天重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝昨天重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。國民黨立委王鴻薇今（16）日表示，難道企業界會覺得電價越貴越好嗎？

郭智輝日前接受電視節目專訪的內容昨天播出，針對電價議題，郭智輝直言，「（電價）不是愈便宜愈好」，當電價太便宜，大家容易浪費電，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，這其實不必要。

王鴻薇表示，企業界會覺得電價越貴越好嗎？郭智輝當上經濟部長之後，被迫不能說真心話，郭智輝來自企業界，應該講企業界的真心話，但不管是對電力的需求或對電價的說法，都不像是從企業界來的人會講的話。

王鴻薇感嘆，按照郭智輝現在的講法，那就把經濟部前部長王美花留下來，前後任部長有什麼不一樣？

「部長可能誤會了！」國民黨立委張嘉郡說，電價的問題一直都不在高低，而是國營事業本來就該衡量產業結構與經濟發展的政策方向，以及有沒有不必要的浪費或人謀不臧，錯誤的能源政策造成虧損，卻要漲電價讓人民埋單，問題是出在這裡。

郭智輝 電價

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