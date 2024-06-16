葉元之可能被罷免？ 洪孟楷揭他優勢「有創意」：國民黨絕對挺

自國會改革法案三讀通過後，藍綠衝突持續升高，民進黨支持者開始鼓吹「罷免藍委」聲浪，不少人皆分析國民黨立委葉元之有可能被罷免。對此，同黨立委洪孟楷跳出來為葉講話，不但指出他的優點，也強調藍營絕對挺每一位委員。

洪孟楷14日在節目《少康戰情室》中分析，葉元之常上節目，相對來講知名度也高，在支持者心中，他是個有創意、用自己的方式去講述很多論點的人，這同時也是他的優點。洪孟楷並強調，這波罷免浪潮中葉元之是有討論度的，但國民黨絕對會挺每一位委員。

此外，民進黨前立委高嘉瑜也說，如果要找最可能被罷免的立委，需要滿足兩條件，分別是「仇恨值高」以及「有足夠正當性」，因此藍營徐巧芯是最有可能被罷免的人選，因為她的仇恨值最高。高嘉瑜表示，葉元之除了比較搞笑外，他的仇恨值其實並不高，恐怕只是被拿來炒作話題而已。

葉元之昨（15）日在臉書發布跑行程的照片，指出最近有很多網友都傳私訊來打氣加油，認為從他對教育議題的關注，就能看出有在替孩子想。葉元之也允諾自己一定會正面迎戰，繼續用努力問政及服務地方，來爭取民眾支持。

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場，民進黨更前進國民黨主席朱立倫大本營的新北市開講。號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。