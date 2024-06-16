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外送員宣傳「拆樑」吸睛 路口停等紅燈、也能代收連署書

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「山海公民拆樑行動」團隊洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免基隆市長謝國樑廣告看板，變身宣傳車。記者邱瑞杰竹翻攝
「山海公民拆樑行動」團隊洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免基隆市長謝國樑廣告看板，變身宣傳車。記者邱瑞杰竹翻攝

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」，洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免廣告看板，變身宣傳車。 率先響應的黃姓外送員說，他不是民進黨支持者，單純是覺得謝的作為「有些誇張」才加入。現在騎車外送，有人會跟他要空白連署書，也有人把連署書交給他。

謝國樑今早主持外木山海上長泳活動開幕典禮，持續投入市政工作。面對罷免行動，基市府發言人呂謦煒表示，市府團隊全力投入市政工作，不受外界影響。比如基隆推動「行人友善」政策已見成效，近3年事故死亡率每10萬人為8.1人，遠低於一般縣市平均值。市府會持續努力專注市政，盼讓大家對施政亮點更有感。

山海公民拆樑行動串連罷免謝國樑主打「空戰」，認定者在網路串連發聲，核心成員近期加強「陸戰」，派出志工在市場等定點或遊街宣傳，近期鎖定召募外送員當志工，讓他們不用放下手邊工作，也能幫助宣傳罷免作業。

擔任Uber Eats外送員快半年的黃姓男子，剛從海軍志願役退伍。他說，在部隊時被管太久了，退伍後不想再被管，加上服役期間存了一筆錢，眼前沒有立即的經濟壓力，所以先在親戚經營的企業，一周幫忙兩天，另外就是當外送員，工作時間比較彈性。

黃姓外送員說，他不算是民進黨支持者，民進黨有很多作為他也不是很認同。從小在基隆長大，這幾年他確實看到基隆改變很多。在網路上看到罷免謝國樑的話題，他慢慢關注，因為覺得謝有些東西真得做的比較誇張，決定參與。自己列印了幾張連署書，請身邊也支持罷免謝國樑的朋友填好後，收集起來送去連署站。

他說，每個人投入罷免案的方式不一樣，有些人有時間，就可以當志工「站點」，協助收連署書或宣傳。他在跑Uber Eats，人脈也還可以，便問連署站人員能做什麼事，接著被邀加入志工群組，並響應外送機車變身拆樑廣告車行列。

黃姓外送員表示，Foodpanda對外送員裝備要求比較多，Uber Eats只規範外送箱要有保溫、保冷效果，現在外送箱雖有3個面加裝廣告物，但上面和正面沒有裝，店家仍能從外觀看得出是Uber Eats外送車。外送員取餐要通報隨機號碼，店家也不用擔心搞錯。

「真的很吸睛」，黃男說有次在義二路、信二路口停等紅燈，有個路人靠近他，問說「單子可以給你嗎？」他回可以並收下來，這樣對方就不用專程跑到連署站。也會有人問他，能不能索取連署單。他的身上都有準備空白連署書，如果不是在送餐途中，遇到支持罷免的人，會停在路邊跟對方說明填寫方式。

基隆市長謝國樑（立者）今早主持外木山海上長泳活動開幕典禮，持續投入市政工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者）今早主持外木山海上長泳活動開幕典禮，持續投入市政工作。記者邱瑞杰／攝影
「山海公民拆樑行動」團隊洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免基隆市長謝國樑廣告看板，變身宣傳車。記者邱瑞杰竹翻攝
「山海公民拆樑行動」團隊洽詢Uber Eats外送員當志工，在外送箱加裝罷免基隆市長謝國樑廣告看板，變身宣傳車。記者邱瑞杰竹翻攝
基隆市長謝國樑（前左四）今早主持外木山海上長泳活動開幕典禮，持續投入市政工作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左四）今早主持外木山海上長泳活動開幕典禮，持續投入市政工作。記者邱瑞杰／攝影

外送員 罷免 謝國樑

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