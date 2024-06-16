反擊罷免聲浪！葉元之喊「一定正面迎戰」 曝支持者心聲

青鳥運動後，對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營葉元之、徐巧芯等人成狙擊目標。對此，葉元之強調一定會正面迎戰，用努力問政及服務地方爭取支持。

葉元之昨（15）日在臉書發布跑行程的照片，先是謝謝里長肯定自己是個會做事的民意代表，更透露離開時在餐廳門口遇到來自新店的大哥、大姐對他喊「葉元之加油！」他並指出，最近有很多網友都傳私訊來打氣加油，認為從他對教育議題的關注，就能看出有在替孩子想，「我們不出聲，並不代表不支持你」。

葉元之收到大家的鼓勵之後，也表達謝意，允諾自己一定會正面迎戰，繼續用努力問政及服務地方，來爭取民眾支持。

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場，民進黨更前進國民黨主席朱立倫大本營的新北市開講。號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。