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反濫權宣講..游淑慧問賴清德：民生放一邊為權錢任我使？

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反濫權宣講..游淑慧問賴清德：民生放一邊為權錢任我使?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。記者林麗玉／攝影
國民黨台北市議員游淑慧。記者林麗玉／攝影

行政院針對國會改革法案三讀提出覆議，民進黨今天也在台北舉行「反濫權、護民主」宣講，包括民進黨秘書長林右昌、立委王世堅、吳思瑤等人出席台北場。國民黨議員游淑慧則在臉書表示，「民進黨反國會擴權，是因為自己想擴權」。

游淑慧說，現在台灣有相當多民怨議題，包括房價飆升、萬物齊漲、詐騙橫行、能源不穩等，但這些問題都被賴清德先放一邊，整個民進黨現在全力要先做一件事：擺脫緊箍咒、權錢任我使。甚至只因不想被監督就大鬧特鬧，開始扯國會擴權、抗中保台、滅台計畫。

對於近期民進黨在各地舉辦「反濫權、護民主」宣講，游淑慧說，非選舉年、也沒有公投議題，大選剛結束就開始大規模街頭宣講、動員拚場。她認為，這樣勞師動眾的原因，不是為了什麼重大政策、國家未來，而僅僅為了國會改革法案。

游說，國會改革法案說穿了就是國會監督法案，是立法院職權行使法的修正，跟一般民生法案及人民其實關係不大，簡單來「就是行政院和立法院他們的關係」。但為什麼搞到行政院在對抗立法院，執政黨在對抗在野黨。游淑慧說，對抗真正的原因只有一個「就是不想被監督」。

游也指民進黨「權力拿到手，誰想被監督？」「位置隨我給，誰想被監督？」「預算任我分，誰想被監督？」「什麼都被盯，怎麼爽爽做？」過去八年，民進黨已經習慣爽爽做，「隨我做……怎麼會想被管呢？」但只因不想被監督就大鬧特鬧，開始扯國會擴權、抗中保台、滅台計畫。

國會改革 民進黨 游淑慧

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