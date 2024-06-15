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救國團條款闖關「白委集體缺席」！黨部基層遭民眾罵死 民眾黨回應了

中央社／ 台北15日電
台灣民眾黨發言人吳怡萱。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨發言人吳怡萱。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨立委昨天集體缺席院會，民進黨團批評此舉導致國民黨立委所提救國團解套法案順利付委。民眾黨主席柯文哲今天表示，藍綠的做法都不太對，總是要有一個折衷的方案，民眾黨認為應該進委員會討論。

不過，民眾黨台中市議員江和樹表示，這兩天民眾罵聲連連，打電話來質疑為何不去阻擋，黨部基層被罵死。

國民黨立委游顥等人提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，6月7日在立法院會被民進黨立法院黨團提案退回程序委員會。

游顥等人提案昨天捲土重來，排入院會的報告事項議程，民進黨團同樣提議要求退回程序委員會。不過， 表決結果，民眾黨8席立委全部缺席，國民黨立委以52比49贏得表決，法案順利付委審查。

柯文哲今天在彰化受訪，談及民眾黨立委缺席投票時表示，民眾黨有主體性跟主動性，關於黨產條例的救國團條款，救國團在台灣人的歷史記憶裡，算是一個很重要的團體，但是救國團在黨產條例都通過的狀態下，要完全排除在外，他也覺得奇怪。

柯文哲說明，可試著讓救國團在符合黨產條例的情況下運作，總是要有一個折衷的方案，目前國民黨的提案是讓救國團不受黨產條例限制，民進黨則打算徹底殲滅救國團，這兩者都不太對，所以民眾黨才認為要進委員會討論。

江和樹今天透過影片指出，民眾打到服務處罵聲連連，質疑黨產條例居然選擇不投票沒去阻擋，跟小藍一樣，那當初就投給國民黨就好；他呼籲民眾黨中央，接下來面對縣市首長、議員選舉，民眾黨應該要走回自己的路，才是白色力量的價值。

民眾黨發言人吳怡萱對此表示，民眾黨本來就有主體性，在立法院不投票，不代表就是小藍或小綠，未來任何法案都會說明清楚本黨立場與主張，勞煩黨公職多費心，共同肩負與基層溝通的重責大任。

救國團 民眾黨 黨產

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