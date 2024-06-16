黃埔今慶百年 兩岸爭話語權

黃埔建軍與開國歷史息息相關，兩岸都為百年紀念爭取話語權，今天在陸軍官校舉行的百年校慶儀式是我國展現歷史傳承的重要窗口，將由賴清德總統親臨主持，並校閱學生分列式。大陸官方也推出許多紀念活動，包括研討會，改造後的廣州黃埔軍校舊址也將重新開放，同時發行紀念郵票，官媒央視也推出紀錄片。

針對「黃埔正統」，我國防部表示，「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡。」

按規畫典禮儀程，賴總統預計上午九時抵達陸軍官校，接受全軍禮迎賓儀式，典禮現場將鳴禮砲廿一響、迎接統帥旗，校閱官賴總統將乘車全場檢閱參演部隊，返回閱兵台檢閱分列式後，將面對司令台國旗暨國父遺像，依序奏樂、唱國歌，向國旗暨國父遺像行最敬禮、恭讀國父遺囑後，由賴總統向部隊致詞。

陸官閱兵台周邊有關中華民國主權象徵與建校文化，都沒有改變，如司令台頂上碩大的國徽，尤其分列中十乘十五公尺的巨幅國旗展旗通過司令台前，司儀將特別朗聲讀出：「有足夠的國家認同，是國家發展重要先決條件；期望國軍與國人們能共同守護愛護這面國旗及我們的國家」。

大陸則發行「紀念黃埔軍校建校一百周年」郵票，圖案名稱為黃埔軍校校本部孫中山紀念室和紀念碑。同時，央視自六月十日起，一連五天推出五集紀錄片「黃埔軍校一九二四─二○二四」，其中第五集「統一大業」揭露，一九六三年底中共總理周恩來出訪亞非地區期間，特意繞道廣東參觀黃埔軍校舊址，並「在黃埔港開始祕密航行，抵達目的地後，會見一名台灣高層方面派來的特使」。周恩來要對方「轉告陳誠與台灣當局，國共兩黨可在反對『兩個中國』問題上，形成統一戰線」。

目前黃埔軍校舊址紀念館整體改造項目工作已收尾，將於十六日重新開館。