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美指中國大陸為侵台做準備 學者：提醒世界應強化威懾

中央社／ 台北15日電

美國專家在國會聽證會上，指中國已為台海衝突做準備。學者指出，美國不時提醒世界與台灣，中國可能在2025至2027年對台發動軍事行動，這是一種警告，美國相對應會強化威懾，台灣必須跟美日等國形成遏制中國霸權擴張的安全聯盟。

威脅情報分析師索恩（Devin Thorne）日前在美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）聽證會上表示，中國無法隱藏要進攻台灣所需的戰爭準備，因為中國運輸網路活動增加，將提供給美方軍事決策者明確的訊號。

索恩指出，解放軍希望在2025年之前，集團軍能於24小時內，完成標準軍品裝載出境的目標，而旅、團級編制單位則能在4小時內完成。

對於美國專家所提出共軍侵台的觀點，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌從戰略面指出，中國在冷戰末期與蘇聯和解後，戰略方向就轉向西太平洋，且自1980年代開始，海、空軍的建軍方向就朝向西太平洋發展。

舒孝煌說明，因此包括USCC及美國各智庫，基於各式資訊與情報所得出的推論，都是中國有可能會與美國在西太平洋發生衝突；USCC聽證會所揭露資訊，亦顯示美國擔心自己的建軍速度太慢，且各種不對稱作戰、無人武器系統的研發進度都有延遲，若面臨歐洲與中東的衝突擴大，恐會備多力分。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲表示，美國會提到中國為侵台做好準備，顯然是透過各式情監偵手段而有所本，而美國會不時提醒世界與台灣，中國可能在2025至2027年對台發動軍事行動，這屬於一種警告，美國相對應也會強化威懾。

對台灣而言，陳文甲指出，台灣除了要強化軍事跟防衛力量，也要跟美國、日本等國緊密合作，形成遏制中國霸權擴張、甚至是對台灣軍事行動的安全聯盟。

舒孝煌強調，USCC聽證會內容，對台灣來說值得警惕，就是所謂做好準備，不是只有武器彈藥，還包含軍事作戰概念，以及是否有記取各種經驗、教訓來因應中國威脅。中國的軍事發展並沒有遲緩，武力投射能力也在增加，076型兩棲攻擊艦、福建號航空母艦儘管尚未成軍，但5到10年後就可展現某種程度戰力，台灣要很警惕。

陳文甲提到，中國在2025年或2027年攻台的可能性不高，且因為台灣戰略地位越來越重要，美國和日本基於戰略利益，必然會保護台灣，國際干預會使中國更加慎重行動。

陳文甲認為，當美國與盟邦在印太地區的戰略圍堵力量不斷提升，形成遏制中國擴張聯盟，再加上中國能力不足以發動台海戰爭等高風險戰爭行動，而台灣防衛力量在美國幫助下也提升，所以未來幾年不可能發生戰爭。

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