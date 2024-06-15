若有日版「台灣關係法」？ 日退將稱台日軍事交流將加速但需考慮1問題

針對台灣與日本的軍事交流，前日本陸上自衛隊中將山下裕貴今天表示，自衛隊因為日本憲法的關係，在行動上較為消極，若能有日版「台灣關係法」，日台之間的軍事交流將會加速，但也牽涉到台灣軍隊是否被歷史因素影響交流意願。

山下裕貴今天下午舉行「完全模擬侵台戰爭」新書作者分享會，向台灣讀者分享對台海局勢的觀點，以及日本在區域所能扮演的角色。

山下裕貴表示，共同安全保障對日本與美國、韓國、菲律賓、澳洲與台灣等相關國家，是非常重要議題，但因為日本憲法之故，自衛隊在行動上是屬於較為消極的組織，若要展開和台灣軍方的交流，類似美國「台灣關係法」的法律是必要的。

他認為，如果日本在政治層面制定類似「台灣關係法」的法律，日本和台灣在軍事上的交流將會加速，而日本內部也有日台軍事交流的聲音。

然而，山下裕貴也指出，台灣軍隊是否會因為過往對日抗戰的歷史，影響到與日本自衛隊的交流意願，這也是另外一個層次需要考慮的問題，「聽說之前有一位國防部長不喜歡日本」。

對於台海若發生戰事，日本如何撤僑議題。山下裕貴提到，日本外務省統計顯示，在台日本人約2萬人，在中國的日本人有10萬人，局勢發生變化時，應該就會有日本人開始陸續自力返國。

至於台灣民眾能否前往日本避難，山下裕貴認為，若台灣民眾透過船舶等方式，前往沖繩等地避難，日本基於人道主義應該接受，但日本現也在為沖繩居民策劃，當台海爆發戰事時前往日本九州避難的計畫，所以當台灣民眾到沖繩避難時，可能當地也沒有居民。

山下裕貴今天別上中華民國與日本國旗的徽章與會，他提到自己的父親大正7年（1918）出生，就讀於中國上海的東亞同文書院大學，後來以日軍的身分參與中日戰爭，終戰後向國軍投降成為戰俘，卻還與國軍一同並肩作戰，對抗共軍的進攻。

此外，山下裕貴直言，在孩提時代對於中華民國退出聯合國的場景，讓他留下了深刻的印象。