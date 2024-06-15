外交部次長出席菲律賓國慶酒會 指台菲合作潛力無窮

外交部今天指出，政務次長田中光昨天晚間，出席馬尼拉經濟文化辦事處舉辦的「菲律賓獨立126週年」國慶酒會。田中光指出，今年第1季，台灣對菲律賓投資較去年同期成長超過5倍，合作潛力無窮。

外交部今天發布新聞稿指出，田中光致詞時代表外交部長林佳龍，向菲國人民及政府誠摯祝賀獨立126週年，並強調，台菲兩國共享南島語族文化根源，是歷久彌新的夥伴與朋友。

田中光表示，菲律賓是台灣「新南向政策」重點國家，台灣已是菲律賓第8大出口市場、第9大貿易夥伴及第10大進口來源國。今年第1季，台灣對菲律賓投資更是較去年同期成長超過5倍，合作潛力無窮。

田中光說，台菲兩國作為共享自由與民主價值的夥伴，儘管正面臨前所未有的區域威脅，仍堅定支持和平與穩定；如同菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在今年第21屆新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）專題演講所強調，台海和平穩定是優先要務，和平、安全及穩定關乎所有國家。

田中光也對小馬可仕於今年初，台灣成功舉行總統大選及4月3日花蓮震災後，捎來祝福與暖心問候，再次表達誠摰謝意。

馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）致詞，呼應台菲兩國是緊密的區域夥伴關係；強調現在正是共享自由民主價值的夥伴合作對抗威脅的時刻，以達成區域共存共榮。

外交部表示，菲律賓眾議員Lani Mercado-Revilla也應邀出席酒會，表達對台菲關係的堅定支持。在酒會上，貝世偉邀請現場來賓一同舉杯，表達對台菲情誼的深切期許。