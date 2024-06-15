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國會改革案宣傳戰開打！批綠宣講為2026提前操兵 藍：滿腦子只有選舉

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨新竹市黨部主委李縉穎。圖／聯合報系資料照片
國民黨新竹市黨部主委李縉穎。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案宣傳戰開打，藍綠陣營啟動全台宣講活動。國民黨籍縣市黨部主委認為民進黨下鄉目的不單純，實質是為了2026年選舉及罷免提前操兵，批評民進黨滿腦子只有選舉。

民進黨14日啟動下鄉宣講活動，首場就選在國民黨團總召傅崐萁的選區花蓮縣；國民黨也不甘示弱，今（15）日選在賴清德總統的本命區台南市敲響戰鼓，雙方較勁意味濃厚。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎認為，民進黨當前下鄉宣講並非單純為了反對國會改革法案，而是為了2026年選舉及罷免活動提前操兵。上次在地方選舉中丟掉的新竹市，就是首要目標，市黨部一直密切關注地方動向；他批評，民進黨滿腦子只有選舉，完全不顧民生經濟。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉也認為，民進黨下鄉宣講只是借題發揮，實際是在準備下一次的選舉，提前操兵，「他們在操兵，我們也要操兵啊，不然2026怎麼選啊。」

國民黨雲林縣黨部主委張嘉郡則批評，民進黨滿腦子只想到選舉，他們不會隨之起舞，除搭配黨中央節奏，規劃國會改革法案說明會以外，她也會攜手國民黨雲林縣立委丁學忠，共同替雲林爭取資源，協助縣長張麗善全力發展縣政。

張嘉郡強調，唯有施政讓縣民有感才是王道，民進黨如果每天都在想選舉，遲早會被選民唾棄。

傅崐萁 國會改革 國民黨 民進黨 賴清德

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