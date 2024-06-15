國會改革朝野對決遍地開花 南投縣長許淑華：民進黨應尊重新民意

國會改革繼續延燒，民進黨今天起全省舉行「反濫權、護民主」行動座談會，南投縣長許淑華今天說，歷經藍綠立法院大戰，國會改革議題應該告一段落，民進黨在野時也提出國會改革，行政院已對國會改革法案提出覆議，立法院是多數決，民進黨應尊重最新民意。

許淑華說，民進黨不滿國會改革法案，透過全省宣講方式提出民進黨訴求。國民黨也以全省開講方式因應反制，但兩黨這樣做勞師動眾，耗費成本相當高。她認為，這些政治議題之前在立院，藍綠兩黨都已透過媒體提出各自訴求點，國人也很清楚，她並不樂見看到政黨在政治議題不斷互相攻擊，也耗費太多成本。

她說，新的國會改革法案提出後，行政院和立法院還需要一段時間彼此磨合，國家才能繼續往前走。民進黨繼續爭執國會改革，國民黨也會反制。國人希望看到國會發揮監督的力量，但這種耗費社會成本的爭執，並非民眾關心的問題。