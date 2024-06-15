遭沈伯洋點名跟傅崐萁有毀台計畫 黃國昌驚訝：他精神狀態還好嗎？

民進黨立委沈伯洋在花蓮宣講時，點名國民黨立委傅崐萁和民眾黨立委黃國昌有「毀台計畫」，黃國昌今天受訪表示，「他精神狀態還好嗎？」若沈是認真講這種話，民進黨政府要在國內打假訊息、打擊認知作戰，「恐怕要先從自家立委開始，更想請問民進黨主席賴清德要幫沈伯洋言論背書？」

黃國昌表示，他真的有點驚訝，沈伯洋是精神有狀況？還是認真講這種話？若是認真的，民進黨政府要在國內打假訊息，恐怕要先從自家立委開始，而他更想問賴清德，「這就是你提名的不分區立委？」

院會昨表決國民黨團提出「黨產條例」，民眾黨8席投票缺席，遭民進黨批助紂為虐。黃國昌說，民進黨真的不要像巨嬰一樣，如果真的要檢討的話，按照綠營邏輯，昨天民進黨沒進場投票的，「都在暗助國民黨？」

黃國昌說，對於藍綠大黨程序上的動議，就讓他們自己去攻防，對於有關不當黨產問題，「我的態度從來沒改變過」，不像民進黨之前承諾台灣公民社會說要廢集遊惡法，說要訂反媒體壟斷法、訂定兩岸協議監督條例，結果不斷跳票，執政八年取得絕對權力，竟然變成一個跳票的芭樂黨。