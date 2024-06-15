影／被問民調揭6成民眾支持政院覆議 黃國昌提「最可怕1事」

資深媒體人黃智賢批評民眾黨立委黃國昌是「政客極品」、「他什麼事都幹得出來」。黃國昌今受訪表示，他的發言都受到社會公評，其實大家上網搜尋一下他發言完整的脈絡，「應該沒什麼人會做出像名嘴這樣的形容」。對於今天媒體民調，黃國昌強調，行政院拿院會、由院長卓榮泰帶頭散播假訊息，「這是最可怕」。

黃國昌表示，現在資訊發達的社會，什麼樣意見都有，至於他的發言當然都受到社會公評。至於媒體追問中華亞太菁英交流協會今公布最新民調，有高達6成民眾支持政院覆議，黃說，最大阻礙是執政黨，甚至行政院拿院會，由院長卓榮泰帶頭散播假訊息，「這是最可怕」。