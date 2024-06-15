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影／被問民調揭6成民眾支持政院覆議 黃國昌提「最可怕1事」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
立法院國會改革法案引發爭議，公民團體上月在青島東路集結抗議，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。圖／聯合報系資料照片
立法院國會改革法案引發爭議，公民團體上月在青島東路集結抗議，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。圖／聯合報系資料照片

資深媒體人黃智賢批評民眾黨立委黃國昌是「政客極品」、「他什麼事都幹得出來」。黃國昌今受訪表示，他的發言都受到社會公評，其實大家上網搜尋一下他發言完整的脈絡，「應該沒什麼人會做出像名嘴這樣的形容」。對於今天媒體民調，黃國昌強調，行政院拿院會、由院長卓榮泰帶頭散播假訊息，「這是最可怕」。

黃國昌表示，現在資訊發達的社會，什麼樣意見都有，至於他的發言當然都受到社會公評。至於媒體追問中華亞太菁英交流協會今公布最新民調，有高達6成民眾支持政院覆議，黃說，最大阻礙是執政黨，甚至行政院拿院會，由院長卓榮泰帶頭散播假訊息，「這是最可怕」。

至於這間民調機構部分，黃國昌也補充，對於任何民調虛心檢討，但稍微上網查一下就知道，這家所謂的民調機構鬧了多少笑話。

黃國昌今下午辦「對抗資訊假錯詐」講座，會前受訪。記者張曼蘋／攝影
黃國昌今下午辦「對抗資訊假錯詐」講座，會前受訪。記者張曼蘋／攝影

卓榮泰 民調 行政院 黃國昌 黃智賢

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