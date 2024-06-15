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連勝文海峽論壇自稱堂堂正正中國人遭酸 王鴻薇嗆綠委：酸葡萄心態？
國民黨副主席連勝文今（15）參加海峽論壇，提到他是堂堂正正的中國人，遭民進黨立委酸他選不上台北市長。國民黨立委王鴻薇表示，不曉得民進黨立委的腦袋在想什麼，連勝文參加海峽論壇是促進兩岸正常交流。
連勝文今日在海峽論壇大會開幕式上表示，國民黨一直堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，與陸方展開交流合作，作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人。
王鴻薇說，連勝文參加海峽論壇，說自己是堂堂正正的中國人，卻遭民進黨立委酸「連台北市長都選不上」。不曉得民進黨立委的腦袋在想什麼，連勝文參加台北市長選舉已是多年前，民進黨竟還將此事拿出來嘴。
王鴻薇強調，連勝文參加海峽論壇，是為促進兩岸之間的正常交流。現在的執政黨是民進黨，民進黨做不到兩岸正常交流，由國民黨來做，也好意思酸？是酸葡萄心態嗎？
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