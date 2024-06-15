獨／學者撰文稱台灣民主基金會長期偏綠 傳美國火速出手了

學者周韻采撰文指出，由外交部編列預算補助、用意是促進政黨與其他相關組織參與全球民主網路聯繫的台灣民主基金會，但是過去長期偏綠，造成美國等國際社會因偏聽而被誤導。這篇文章一見報就受到美國的高度關注，隔天就透過管道向台灣民主基金會表達關切，強調美國不偏袒特定政黨。

周韻采6月11日發表在《聯合報》的〈解構民主基金會〉一文提到，民主基金會是參照美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）而成立，由政府編列預算，除補助政黨外交，最重要的就是加入以NED為核心建構的全球交流網絡。

周韻采教授在文中指出，綠營透過台灣民主基金會建立與美國等國家的溝通管道，在補助上長期獨厚親綠的民間側翼團體，造成美國政界等國際友人以為親綠的聲音才代表台灣。

在文章中，周韻采教授呼籲「民主基金會同時應協助反對黨建立與華府政黨機構聯繫管道，讓反對黨可將新民意忠實地反映給國際友人。」

根據了解，周韻采教授文章6月10日在聯合報披露之後，馬上引起美國相關單位的高度重視，美國的民主基金會在隔天6月11日就透過管道將周韻采教授文章的英譯版提供給台灣民主基金會，而且強調美國絕不偏袒任何政黨或政治立場。

美國民主基金會傳來的周韻采教授文章英譯版，很有可能是由美國在台協會（AIT）等駐台機構翻譯並提供。從超高效率可以看出美國政界高度關心台灣的民主發展，絕不偏袒任何政黨。

台灣民主基金會的官網介紹特別提到成立背景：「為積極鞏固我國民主與人權進步實績、回饋國際對我長期的堅定支持與協助，同時藉由參與全球民主力量網路的聯繫，促進我國參與全球民主政黨及相關組織之活動，財團法人臺灣民主基金會之設立理念於焉成型。」

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