快訊

他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨慕：贏很多公司

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」飆破36度

獨／學者撰文稱台灣民主基金會長期偏綠 傳美國火速出手了

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
圖／台灣民主基金會官網截圖
圖／台灣民主基金會官網截圖

學者周韻采撰文指出，由外交部編列預算補助、用意是促進政黨與其他相關組織參與全球民主網路聯繫的台灣民主基金會，但是過去長期偏綠，造成美國等國際社會因偏聽而被誤導。這篇文章一見報就受到美國的高度關注，隔天就透過管道向台灣民主基金會表達關切，強調美國不偏袒特定政黨。

周韻采6月11日發表在《聯合報》的〈解構民主基金會〉一文提到，民主基金會是參照美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）而成立，由政府編列預算，除補助政黨外交，最重要的就是加入以NED為核心建構的全球交流網絡。

周韻采教授在文中指出，綠營透過台灣民主基金會建立與美國等國家的溝通管道，在補助上長期獨厚親綠的民間側翼團體，造成美國政界等國際友人以為親綠的聲音才代表台灣。

在文章中，周韻采教授呼籲「民主基金會同時應協助反對黨建立與華府政黨機構聯繫管道，讓反對黨可將新民意忠實地反映給國際友人。」

根據了解，周韻采教授文章6月10日在聯合報披露之後，馬上引起美國相關單位的高度重視，美國的民主基金會在隔天6月11日就透過管道將周韻采教授文章的英譯版提供給台灣民主基金會，而且強調美國絕不偏袒任何政黨或政治立場。

美國民主基金會傳來的周韻采教授文章英譯版，很有可能是由美國在台協會AIT）等駐台機構翻譯並提供。從超高效率可以看出美國政界高度關心台灣的民主發展，絕不偏袒任何政黨。

台灣民主基金會的官網介紹特別提到成立背景：「為積極鞏固我國民主與人權進步實績、回饋國際對我長期的堅定支持與協助，同時藉由參與全球民主力量網路的聯繫，促進我國參與全球民主政黨及相關組織之活動，財團法人臺灣民主基金會之設立理念於焉成型。」

聚傳媒

AIT 美國在台協會

延伸閱讀

美對台軍售延宕 學者：應善用總統撥款權

駐墨爾本處長受邀 美使館罕見分享台美代表合照

美安理會控陸助俄發動戰爭 耿爽：敦促美國停止抹黑中國

【專家之眼】油元王朝雖傾覆 權力板塊難重組

相關新聞

【即時短評】賴清德不是才就任 藍綠怎麼已經在選舉

賴清德總統就任還未滿一個月，距離下次九合一大選也還有二年半的時間，但藍綠已經藉由國會改革之名，開始在基層搞起宣講，選舉動...

不是葉元之！高嘉瑜曝罷免成真2條件 點名藍委中「她」最危險

自國會改革法案三讀通過後，藍綠衝突持續升高，民進黨支持者開始鼓吹「罷免藍委」聲浪。對此，不少人皆分析國民黨立委葉元之最有可能被罷免，不過民進黨前立委高嘉瑜則持相反意見，她點名國民黨立委徐巧芯才是最有可能被罷免的人選，因為徐的仇恨值最高。

警察節快樂！ 朱立倫：盼朝野支持提高警消退休所得

立法院聯席會議日前討論警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限，引發朝野立委激辯。今日恰逢警察節，國民黨主席朱立倫除在臉書...

民進黨挾民意反攻藍白 不怕倒閣一戰更無懼國會改選

國民黨跟民眾黨聯手通過國會改革法案，引發公民團體不滿，甚至有傳出罷免部分藍委的聲浪。國民黨立院黨團總召傅崐萁嗆聲，若覆議案不通過，行政院長卓榮泰是否下台？民進黨順水推舟，反嗆在野黨有種就提倒閣案，綠看準藍白不敢貿然支持倒閣案，因為牽動解散國會改選。

批綠宣講兼動員練兵 藍營：民進黨滿腦子只有選舉

國會改革法案宣傳戰開打，藍綠陣營啟動全台宣講活動。國民黨籍縣市黨部主委認為民進黨下鄉目的不單純，實質是為了2026年選舉...

國會改革朝野對決遍地開花 許淑華：民進黨應尊重新民意

國會改革繼續延燒，民進黨今天起全省舉行「反濫權、護民主」行動座談會，南投縣長許淑華今天說，歷經藍綠立法院大戰，國會改革議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。