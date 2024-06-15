快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

影／批京華城案調查小組會後才放話含沙射影 柯文哲：我坦蕩蕩不怕查

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民眾黨主席柯文哲（右二）今天參加立委張啓楷（前左一)與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，被問及京華城案時，強調他坦蕩蕩。記者林宛諭／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）今天參加立委張啓楷（前左一)與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，被問及京華城案時，強調他坦蕩蕩。記者林宛諭／攝影

民眾黨主席柯文哲今天參加立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，柯文哲被問到台北京華城案時說，調查小組若有什麼東西就寫在會議記錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，他坦蕩蕩，不怕查。

台北京華城案調查小組成員認為此案應向廉政署告發，台北市議會京華城案調查小組召集人市議員游淑慧認為容積爭議是因柯文哲轉送京華城陳情信，且多次裁示彭振聲處理，原本過去已遭到否決，卻因為市長交辦，又跳過程序進入都委會。

柯文哲說，調查小組若有什麼東西就寫在會議記錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，柯文哲停了一下說「我有進步，本來想破口大罵」，並強調他坦蕩蕩，不怕查，已經辦2個月了，但辦出什麼東西？

柯文哲說，議員有請託事項，當然是轉交主管局處辦理，都委會討論什麼，市長並沒有參與，此案是經過都市計畫委員會和都市設計審議委員會，還有3個專案小組，還有都發局官員，「這樣是說這些都有問題嗎？」要相信制度啦，不是相信個人。

國民黨提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，民眾黨8席全部缺席，挨批為護航國民黨、小藍；柯文哲說，台灣民眾黨有其主體性，關於國民黨黨產案，救國團在台灣人心中有其歷史記憶，是一個重要的團體，救國團在黨產條例中通過下，如果要完全被排除在外也是怪怪的、不公平，但也不能說「就把他黨產沒收了，讓它不能運作」，如何讓救國團可以運作下，又可符合黨產條例，總是有折衷方案，國民黨提案說讓救國團不受黨產條例限制，而民進黨要把它徹底殲滅，都不太對，所以還是進委員會討論。

民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷一起吃掉芭樂，雖然吃得比較慢，柯文哲還是堅持比賽一定要吃完，從台上吃到台下，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如笑說，從許多細微處都可看到阿伯的認真和不放棄。

民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲（左）和立委張啓楷（右）一起吃掉芭樂。記者林宛諭／攝影
民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲（左）和立委張啓楷（右）一起吃掉芭樂。記者林宛諭／攝影

台灣民眾黨 國民黨 彭振聲 救國團 柯文哲 游淑慧

延伸閱讀

影／柯文哲認民眾黨議案前應主動表態 才不會被貼標籤

柯文哲：要找他們辯論就先跑 民進黨自己寫的ChatGPT都在嘲笑他們

柯文哲拋國會改革電視辯論 賴瑞隆：退回重審效果更好

影／民眾黨彰化黨部比賽吃芭樂 柯文哲吃最慢慘墊底

相關新聞

【即時短評】賴清德不是才就任 藍綠怎麼已經在選舉

賴清德總統就任還未滿一個月，距離下次九合一大選也還有二年半的時間，但藍綠已經藉由國會改革之名，開始在基層搞起宣講，選舉動...

不是葉元之！高嘉瑜曝罷免成真2條件 點名藍委中「她」最危險

自國會改革法案三讀通過後，藍綠衝突持續升高，民進黨支持者開始鼓吹「罷免藍委」聲浪。對此，不少人皆分析國民黨立委葉元之最有可能被罷免，不過民進黨前立委高嘉瑜則持相反意見，她點名國民黨立委徐巧芯才是最有可能被罷免的人選，因為徐的仇恨值最高。

警察節快樂！ 朱立倫：盼朝野支持提高警消退休所得

立法院聯席會議日前討論警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限，引發朝野立委激辯。今日恰逢警察節，國民黨主席朱立倫除在臉書...

決戰覆議案表決日 國民黨為抗青鳥動員群眾反制

立法院三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案，下周將上演朝野大對決。為使覆議案成功，民進黨團展開全台宣講，也有民團喊...

影／批京華城案調查小組會後才放話含沙射影 柯文哲：我坦蕩蕩不怕查

民眾黨主席柯文哲今天參加立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，柯文哲被問到台北京華城案時說，調查小組若有什麼東西就寫...

覆議案交鋒／中年族群取代年輕人回來了 綠青鳥擴全台能飛多遠？

因應行政院針對「國會改革法案」提出覆議，下周將在立院審議，緊接著表決，民進黨昨天起發動「護民主，反擴權」全台宣講活動。但從首發場的花蓮現場人潮年齡層來看，「青鳥行動」時立院外的年輕族群已非主力，取而代之的是中年族群。 昨天台北市街頭宣講，民進黨市黨部同樣排出大陣仗，匯集人潮更是差強人意；綠營人士也說，從網路上聲量、討論度來看，青鳥行動的熱度正在退燒，全台大選講是否能複製當年四大公投「四個不同意」熱度，有待觀察。19日連三天，由親綠公民團體發起的重返立院集結活動，會是重要檢驗指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。