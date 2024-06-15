影／批京華城案調查小組會後才放話含沙射影 柯文哲：我坦蕩蕩不怕查

民眾黨主席柯文哲今天參加立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，柯文哲被問到台北京華城案時說，調查小組若有什麼東西就寫在會議記錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，他坦蕩蕩，不怕查。

台北京華城案調查小組成員認為此案應向廉政署告發，台北市議會京華城案調查小組召集人市議員游淑慧認為容積爭議是因柯文哲轉送京華城陳情信，且多次裁示彭振聲處理，原本過去已遭到否決，卻因為市長交辦，又跳過程序進入都委會。

柯文哲說，調查小組若有什麼東西就寫在會議記錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，柯文哲停了一下說「我有進步，本來想破口大罵」，並強調他坦蕩蕩，不怕查，已經辦2個月了，但辦出什麼東西？

柯文哲說，議員有請託事項，當然是轉交主管局處辦理，都委會討論什麼，市長並沒有參與，此案是經過都市計畫委員會和都市設計審議委員會，還有3個專案小組，還有都發局官員，「這樣是說這些都有問題嗎？」要相信制度啦，不是相信個人。

國民黨提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，民眾黨8席全部缺席，挨批為護航國民黨、小藍；柯文哲說，台灣民眾黨有其主體性，關於國民黨黨產案，救國團在台灣人心中有其歷史記憶，是一個重要的團體，救國團在黨產條例中通過下，如果要完全被排除在外也是怪怪的、不公平，但也不能說「就把他黨產沒收了，讓它不能運作」，如何讓救國團可以運作下，又可符合黨產條例，總是有折衷方案，國民黨提案說讓救國團不受黨產條例限制，而民進黨要把它徹底殲滅，都不太對，所以還是進委員會討論。