警察節快樂！ 朱立倫：盼朝野支持提高警消退休所得

立法院聯席會議日前討論警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限，引發朝野立委激辯。今日恰逢警察節，國民黨主席朱立倫除在臉書表達感謝外，更呼籲朝野支持提高警消等人員的退休所得替代率。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議13日併案審查多名國民黨立委所提「警察人員人事條例第35條條文修正草案」，重點包括增訂警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限應比照國軍調至90%等規定，最終保留送協商。

朱立倫表示，今天是6月15日警察節，即便是感謝所有警察同仁的日子，今天仍然有許多辛苦的警察同仁必須要在燠熱難耐的天氣下巡邏執勤，守護社區的安全、維持交通的秩序、打擊犯罪猖獗。

「警察同仁的辛苦，我們都明白。」朱立倫強調，作為負責任的政黨，不能只是口頭表達對警察同仁的感謝，必須拿出實際的作為改善基層員警的福利、待遇，以及工作環境，如此才是對於每一位除暴安良的警員們最大的回報。

朱立倫提到，現在在立法院裡，國民黨立委也積極要修正「警察人員人事條例」，希望提高警消等人員的退休所得替代率，照顧每一位辛勞的警員們。這樣的方向，應該不分黨派都支持，才能成為人民保母最好的後盾。