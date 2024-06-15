【即時短評】賴清德不是才就任 藍綠怎麼已經在選舉

賴清德總統就任還未滿一個月，距離下次九合一大選也還有二年半的時間，但藍綠已經藉由國會改革之名，開始在基層搞起宣講，選舉動員悄悄展開。只不過，台灣面對內外在挑戰，有更需要團結朝野一同面對的事，但藍綠兩大政黨嘴上說以民意為依歸，腦子裡卻都是以選舉為目標，台灣要改革的不只是國會，更要改革的是政治人物的心態。

為訴求這次由在野發動的國會改革違背程序正義及違反憲法，民進黨從6月14日起到7月16日展開為期一個月的「反濫權、護民主」全台宣講行動。會延續一個月的宣講，民進黨表面上稱是為了凝聚民眾力量，使覆議案時對在野產生壓力，但實際上民進黨恐是為了重振雙少數政府的陰霾，凝聚支持者的氣勢到7月21日的全代會中，對內鞏固賴清德領導，好團結面對明年初可能的立委罷免及2026大選。

不能示弱的國民黨，也陸續規劃的超過百場的座談說明會，訴求也不限於國會改革，更擴及到財劃法、核電、反廢死等議題。但就算黨中央積極推動財劃法修正，立院黨團卻沒跟上腳步，核電延役修法進度內部也存在矛盾，反廢死更不是迫切的議題，可見國民黨的目標，也只是在替未來的選舉布局。國民黨立委蘇清泉就不諱言，「他們在操兵，我們也要操兵啊，不然2026怎麼選啊。」

但台灣來自內外的挑戰接踵而至，要面對的不該只是選舉。對外而言，兩岸互動陷入冰點，我們的貿易競爭國又競相合縱連橫，就連護國群山晶片產業，也成為他國鎖定追逐的目標，台灣的國際競爭困境重重；對內，要發展ＡＩ產業凸顯出電力不足問題、貧富差距擴大，加上股市上揚及青安房貸掀起的高房價民怨。新政府一上台就內外交迫，更是需要朝野共同面對，而不是相互卸責甩鍋。

賴清德在520就職演說中說，在民主社會，人民的利益至上，國家的利益優先於政黨的利益。國民黨主席朱立倫則說，國民黨做為負責任的政黨，不是只提出問題或批評，相信這才是民眾所期待的新時代。既然藍綠都有「民之所欲、長在我心」的體認，那就應該起而行，用良性競爭取代朝野惡鬥，攜手創造下一個台灣奇蹟。