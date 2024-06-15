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林佳龍設宴請益 前外長錢復等卸任大使齊聚

中央社／ 台北15日電

外交部林佳龍昨天宴請前外交部長錢復等卸任大使，除感謝他們過去為國家的付出與貢獻，同時請益外交專業，期待未來能讓世界與台灣共同推動經貿合作、培育人才，繁榮全球經濟。

林佳龍昨天與外交部卸任大使餐敘，隨後於臉書以「頭號外交官齊聚：見證台灣走向世界舞台」為題指出，過往外交部卸任大使聯誼餐會第二季餐會都是由錢復作東設宴，很感謝錢復這次成全他想主辦聚會的心願。

林佳龍說，餐會上他向卸任大使分享就任心得，包含深刻感受到外交部人員的優秀與專業，每位外交特考人員都擁有豐富的經歷與專業知識，讓他學到了許多。他也看見台灣因為擁有民主、自由、人權與法治普世價值，與世界各國建立友好關係，獲得認同與支持，在國際舞台上的地位受到高度重視。

他表示，相較世界各國，台灣的國際處境特殊，每位卸任外交大使都在不同的時代與國際情勢中，站在前線、堅守崗位，立下汗馬功勞，不僅需要發揮外交專業，還要守護國家利益，維護民眾權益，此次除了趁機向卸任大使請益，同時也代表外交部感謝每一位外交前輩，過去為國家的付出與貢獻。

林佳龍說，現今的台灣已經是世界新台灣，總統賴清德提出「經濟日不落國」的目標，也是外交部的目標，現在正是最好的時機，讓世界與台灣不僅是交朋友，更要共同推動經貿合作、培育人才，繁榮全球經濟。

他表示，他已與卸任的大使預約時間，期盼能再請益並傳承外交專業，互相交流經驗，讓台灣在世界舞台上更加耀眼。

外交部 林佳龍 錢復

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