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不是葉元之！高嘉瑜曝罷免成真2條件 點名藍委中「她」最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前立委高嘉瑜點名，國民黨立委徐巧芯才是最有可能被罷免的人選。記者鍾維軒／攝影
民進黨前立委高嘉瑜點名，國民黨立委徐巧芯才是最有可能被罷免的人選。記者鍾維軒／攝影

自國會改革法案三讀通過後，藍綠衝突持續升高，民進黨支持者開始鼓吹「罷免藍委」聲浪。對此，不少人皆分析國民黨立委葉元之最有可能被罷免，不過民進黨前立委高嘉瑜則持相反意見，她點名國民黨立委徐巧芯才是最有可能被罷免的人選，因為徐的仇恨值最高。

高嘉瑜昨（14）日在政論節目《少康戰情室》中表示，由於民進黨目前在立院席次比國民黨少一席，若成功罷免國民黨其中一席，將替民進黨扳回一城。因此高嘉瑜也提出，如果要找最可能被罷免的立委，需要滿足兩條件，分別是「仇恨值高」以及「有足夠正當性」。

而在立法院完成國會改革法案審議後，政黨對立不減反增，罷免立委聲浪持續高漲，其中外界皆認為國民黨立委葉元之是最有可能被罷免的人選。對此，高嘉瑜則認為，葉元之除了比較搞笑外，他的仇恨值其實並不高，恐怕只是被拿來炒作話題而已。

高嘉瑜直言，目前綠營中仇恨值最高的是國民黨立委徐巧芯，在此情況下，她認為徐巧芯才是最可能被罷免的人選。

國民黨 徐巧芯 民進黨 罷免 葉元之 高嘉瑜

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