影／宣布了！立委賴瑞隆要朝選高雄市長方向努力

高雄立委賴瑞隆捐贈360萬元選舉補助款給轄區內學童當獎學金及課後輔導費，今天上午新世代教育基金會在小港社教館舉辦頒贈典禮，賴瑞隆偕夫人陳怡元一起頒獎。針對下屆高雄市長選舉，賴瑞隆表示，他在立委任內爭取3千多億經費，高雄的進步、發展是高雄人的共同責任，「當然也是我的責任」，期盼有機會得到更多人的支持，會朝爭取市長提名方向努力。

賴瑞隆三度連任立委，此次總票數12萬1064票，也是高雄立委最高票。服務處指出，賴瑞隆每票30元的選舉補助款共360萬元，捐出作為選區學生當獎學金使用，共42校、420名學生，用途包括獎學金、暑期課後輔導班及協助弱勢家庭。

賴瑞隆表示，他出身勞工家庭，可以體會家長培育小孩讀書的心情，他擔任立委後開始捐助獎助學金，過去經費比較拮据，一年舉辦一次，今年起一年辦兩次，雖有三分之一須回繳黨中央，但也一併捐出去；現階段把立委工作做好，對國民人民的未來需要也會全力以赴。

現場記者追問，是否會進一步爭取市長提名。賴瑞隆說，他會朝此方向努力，畢竟市長是高雄進步的一個重要職務，要帶領整個團隊往前走，過去他在市政府服務近10年時間，擔任過新聞局長、海洋局長，新聞局長任內幾乎每天開晨會，也了解所有城市發展樣貌，所以擔任立委後爭取3千多億經費，含軟科、大林蒲遷村等計畫，一步一腳印把每件事情做好。

類瑞隆說，「高雄的進步發展是所有高雄人的共同責任，當然也是我的責任，有能力、該承擔的，我會全力去努力」，最關鍵還是要人民的支持，會朝此方向努力，期盼未來有機會得到更多人的支持，讓高雄、讓我們的家園更好。