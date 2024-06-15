爭警消權益失言 翁曉玲：須學習在牛鬼中保持優雅

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議13日併案審查多名國民黨立委所提「警察人員人事條例第35條條文修正草案」，國民黨立委翁曉玲一度失言惹議。翁曉玲今則在臉書吐露心聲表示，她須時間學習如何在牛鬼蛇神中，尚能保持理性與優雅。

針對警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限是否比照國軍調至90%等規定，朝野13日在聯席會議上激辯，翁曉玲不慎失言，遭民進黨立委圍剿。昨日國民黨團大會結束後，翁曉玲被大批媒體包圍，略顯不知所措。

今天正值警察節，翁曉玲除向警察們表達祝賀之意外，還提到，大家的家園因為有警察辛勤的維安，而有秩序、有保障，她與國民黨立委同仁們會持續的為警察朋友們爭取福利， 當然也會一視同仁的為軍公教勞的朋友們效力。

翁曉玲指出，民進黨立委不斷阻擋他們提出的「福利法案」， 從公教年改、 原住民禁地補償、議員村里長薪給、 軍人子女教育補助費、 到警消年改等。 過去這8年，蔡政府浪費了多少民脂民膏， 拿這些錢的一小部分來照顧老百姓不是更好嗎？

翁曉玲說，這些年來，民進黨在立法院老大坐慣了，受不了現在別人不聽民進黨的話、 不受綠營指揮的情況。民進黨須要時間學習，而她也須要時間學習， 如何在牛鬼蛇神中，尚能保持理性與優雅。