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最新民調 國會改革朝野鬥法 藍白委不滿意度破5成

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
藍綠國會改革法案攻防，從台北擴散到各縣市，今天將在台南拚場。圖／聯合報系資料照片
藍綠國會改革法案攻防，從台北擴散到各縣市，今天將在台南拚場。圖／聯合報系資料照片

藍白共推國會改革修法，引爆朝野戰火，更反映在立委滿意度上。中華亞太菁英交流協會今日公布最新民調，結果顯示，6成3民眾不滿意本屆立委表現，其中，藍白立委不滿意度皆飆破5成，亦有4成6民眾對綠委表現不滿。

賴清德總統11日核可行政院6日提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野隔日火速達成共識，預計19日及20日邀請行政院長卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案；表決進入倒計時，朝野子彈上膛，舉辦全台大型宣講訴諸民意。

根據民調顯示，這屆立院滿意度僅2成4，6成3民眾認為不滿意。這屆和上屆相比，有4成7滿意上屆立院的表現，僅2成8滿意本屆立院表現。

另詢問民進黨、國民黨、民眾黨立委表的滿意度，滿意民進黨立委表現者有42.8%、不滿意者46.4%；國民黨立委滿意度是31.8%、不滿意度57.6%；民眾黨立委滿意度是31.3%、不滿意度53.9%。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，這屆立院的表現未符合民眾的期待，近期在野黨立委在國會以多數暴力造成的諸多亂象恐是關鍵。

東海大學政治系教授沈有忠指出，這次的國會權力修法，因為程序瑕疵，因此傷害了立法院在台灣選民心中的形象；在野黨立委不該畫錯重點，民眾沒有反對國會改革，民眾反對的是沒有民主的國會改革。

本次民調訪問是於6月12日至6月13日進行訪問。此次成功訪問1139位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。調查方法是以市話、手機並行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

國會改革 民調 立法院

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