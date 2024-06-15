快訊

世界最短航線「坐下53秒就降落」！下飛機還可領證書留念

拚觀光海巡撤河道安檢所 淡水河道成不設防地帶

陸積極搶占黃埔百年話語權 血統早斷大肆紀念底氣何來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘立院抽菸恐遭罰 蔣萬安今釋拒菸IG宣傳片花絮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安釋拒菸IG宣傳片花絮。圖／取自蔣萬安IG
台北市長蔣萬安釋拒菸IG宣傳片花絮。圖／取自蔣萬安IG

民進黨立院黨團總召柯建銘日前在立院朝野協商時，走出會議室在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，並遭台市議員柳采葳檢舉。台北市長蔣萬安表示「依照規定處理」，巧合的是，蔣萬安IG今天釋出與藝人邰智源合拍的拒菸廣告花絮，針對「老柯」抽菸，蔣萬安上午受訪笑說，衛生局已發函要求被檢舉人7天內說明。

邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安邀邰智源擔任北市戒菸大使，但邰擔任台北市拒菸大使，卻開玩笑說，戒菸不是戒嚴「雖然戒嚴他們家發明的」。

蔣萬安上午參加「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，媒體問他和邰智源合拍拒菸影片，會不會尷尬？蔣萬安說，昨天很愉快，邀請邰智源擔任拒菸大使，昨天宣導影片開拍「他是戲中戲，我擔任導演」邰哥臨場反應，還有綜藝哏都非常專業且到位，整個過程非常愉快，屆時影片出來，希望大家可以好好欣賞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市長蔣萬安上午參加「黃埔建軍的時代精神」特展記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加「黃埔建軍的時代精神」特展記者會受訪。記者楊正海／攝影

柯建銘 蔣萬安 邰智源

延伸閱讀

「黃埔百年」珍貴相片開展 蔣萬安凝視老蔣與麥帥

解決溪山、平等里水質 蔣萬安：編3億完成自來水接管

上海市長層級來「不會太高」？ 蔣萬安8字原則回陸委會

立院抽菸檢舉案 蔣萬安：希望柯建銘7天內能陳述意見

相關新聞

柯建銘立院抽菸恐遭罰 蔣萬安今釋拒菸IG宣傳片花絮

民進黨立院黨團總召柯建銘日前在立院朝野協商時，走出會議室在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，並遭台市議員柳采葳檢舉。台...

爭警消權益失言 翁曉玲：須學習在牛鬼中保持優雅

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議13日併案審查多名國民黨立委所提「警察人員人事條例第35條條文修正草案」，國民黨立委...

內閣亮點難逃體制化？上任未滿月漸黯淡

經典電影「刺激1995年」，片中的核心精神是討論「體制化」。男主角的獄友在獲釋後不習慣鐵欄外的生活，說了一句發人深省的話：「監獄的高牆很有趣，剛入獄時你痛恨它；慢慢地，你習慣了生活在其中；最終，你會發現你不能沒有它，這就是體制化（That's institutionalized）」。

影／宣布了！立委賴瑞隆要朝選高雄市長方向努力

高雄立委賴瑞隆捐贈360萬元選舉補助款給轄區內學童當獎學金及課後輔導費，今天上午新世代教育基金會在小港社教館舉辦頒贈典禮...

最新民調 國會改革朝野鬥法 藍白委不滿意度破5成

藍白共推國會改革修法，引爆朝野戰火，更反映在立委滿意度上。中華亞太菁英交流協會今日公布最新民調，結果顯示，6成3民眾不滿...

賴清德帶外賓釣蝦不去故宮 陳學聖：台灣沒更深層文化？

賴清德總統就職前一天，帶領友邦元首與眷屬、官員等外賓體驗釣蝦。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示，賴清德邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。