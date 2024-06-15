柯建銘立院抽菸恐遭罰 蔣萬安今釋拒菸IG宣傳片花絮

民進黨立院黨團總召柯建銘日前在立院朝野協商時，走出會議室在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，並遭台市議員柳采葳檢舉。台北市長蔣萬安表示「依照規定處理」，巧合的是，蔣萬安IG今天釋出與藝人邰智源合拍的拒菸廣告花絮，針對「老柯」抽菸，蔣萬安上午受訪笑說，衛生局已發函要求被檢舉人7天內說明。

邰智源去年在社群貼出多張中正紀念堂未禁菸照片，還稱多棵樹木被砍設吸菸區，引發熱議，甚至一度還轟台北市政府，被網友糾正中正紀念堂是中央管，非台北市政府管。邰智源道歉後，蔣萬安邀邰智源擔任北市戒菸大使，但邰擔任台北市拒菸大使，卻開玩笑說，戒菸不是戒嚴「雖然戒嚴他們家發明的」。

蔣萬安上午參加「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，媒體問他和邰智源合拍拒菸影片，會不會尷尬？蔣萬安說，昨天很愉快，邀請邰智源擔任拒菸大使，昨天宣導影片開拍「他是戲中戲，我擔任導演」邰哥臨場反應，還有綜藝哏都非常專業且到位，整個過程非常愉快，屆時影片出來，希望大家可以好好欣賞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康