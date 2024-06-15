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賴清德帶外賓釣蝦不去故宮 陳學聖：台灣沒更深層文化？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職前一天，帶領友邦元首與眷屬、官員等外賓體驗釣蝦。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示，賴清德邀外賓去釣蝦場，過故宮而不入，台灣難道沒有更深層的文化底蘊，讓這些指標性人物感興趣的嗎？

最近巴黎奧運台灣館設計，被國民黨立委葛如鈞踢爆有抄襲嫌疑，主視覺中的圖樣和蘋果的emoji表情符號過於相似。陳學聖質疑，從台文館吉祥物「阿龍」抄襲中國大陸繪師原創，520就職典禮主視覺與國外藝術家高度相似，到這次巴黎奧運台灣館疑似抄襲事件，可謂「抄抄抄，連環抄」，台灣是不是要「升級」為「抄襲王國」了？

陳學聖指出，更令人擔心的是，賴清德邀外賓去釣蝦場，過故宮而不入，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳只逛夜市，這可以是生活樂趣的一部份，但除了這以外，台灣難道沒有更深層的文化底蘊，讓這些指標性人物感興趣的嗎？而且更易給人一種錯覺：台灣文化除了抄襲之外，就只剩下吃吃喝喝了。

陳學聖提到，他本以為抄襲之風僅止於學術論文，特別是政治人物為了「鍍金」洗學歷，找助理捉刀，而發生如前新竹市長林智堅、海基會董事長鄭文燦等一個接一個的學位論文抄襲醜聞，想不到連以創意為傲的設計，也開始接連出現抄襲之風，這到底是哪裡出了問題，文化部真的要好好認真檢討。

陳學聖感嘆，是政治汙染了藝術，上樑不正下樑歪。不廢吹灰之力，剽竊他人辛苦耕耘的果實，叫那些真正兢兢業業努力從事原創的藝文工作者，情何以堪？

陳學聖認為，真正廣泛應用的文化層面，如繪圖、廣告行銷、程式設計等等，才是真的軟實力，不能因為競爭力不足就放棄。台灣文化不是只有夜市、釣蝦場，就算不喜歡跟中國沾上邊，好歹逛逛華山、松菸、寶藏巖藝術村，也可以看到真正本土的創意。

巴黎奧運 論文抄襲 賴清德 陳學聖

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