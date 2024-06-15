罷免立委聲量排名 傅崐萁1.5萬則居首 吳思瑤綠營第一

國會改革法案引發朝野攻防，連帶出現罷免立委相關討論。大數據平台「榮泰創數據」彙整國會改革法案三讀後（5月29日）至6月12日期間，罷免聲量排名前十的區域立委，結果顯示國民黨有7位立委入列，民進黨則有3位，前三名更是全由國民黨囊括，且罷免聲量均突破萬則。

榮泰創數據指出，國民黨團總召傅崐萁以高達1.5萬則罷免聲量位居榜首，好感度僅0.21，是所有立委中最低；排名第二的是國民黨立委葉元之，罷免聲量達1.3萬則，好感度為0.27；第三名是國民黨立委徐巧芯，罷免聲量達1.1萬則，好感度為0.36，稍高於前兩位。

榮泰創數據表示，除了上述3位藍營立委外，台中的2位年輕國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋也有破千則的罷免聲量，國民黨立委王鴻薇和羅智強也榜上有名。民進黨方面，黨團幹事長吳思瑤、民進黨立委黃捷，兩人的罷免聲量也均達3千則，台南綠委王定宇則位居第10。

榮泰創數據進一步分析罷免聲量與個人聲量之佔比，比例最高的是葉元之，其罷免聲量佔個人聲量的53.3%；換言之，超過一半的聲量是與罷免相關的討論。國民黨的丁學忠、廖先翔、羅廷瑋的罷免聲量佔比也都超過40%。

比對在兩種指標中皆有上榜的立委，包括葉元之、廖偉翔、羅廷瑋，三位新科立委不僅在罷免聲量中名列前茅，在罷免聲量與個人聲量也有高佔比，是在罷免風波中相對危險的對象。

榮泰創數據指出，罷免成功的關鍵在於仇恨值，而葉元之的好感度在三人中最低，不僅在地方上難以獲得選民認同，在網路上也飽受批評，導致民眾對其不信任感增加，成為三人中處境最危險的立委。