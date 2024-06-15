藍綠國會改革宣講 今賴清德本命區狹路相逢

國會改革法案大戰，藍、綠15日都選在台南市舉行宣講座談會，各自互嗆比對方早規劃。國民黨先在上午於台南市東區龍山公園舉辦說明會；民進黨則是下午4時在台南市關帝殿前廣場，舉行首場「反濫權、護民主」行動座談會。藍綠隔空叫陣，但大咖缺相繼缺席，綠營除了府院高層未參加宣講，連台南市長黃偉哲也因公不會到場；身為台南女婿的國民黨主席朱立倫也同樣缺席。

民進黨「反濫權、護民主」下鄉宣講，昨天首站刻意選在國民黨立院黨團總召傅崐萁的選區花蓮，在場聽講數百位民眾反應熱烈，但卻多為民進黨既有支持者。不過，民進黨的宣講列車今天回進入賴清德本命區台南，希望能喚起民眾更關注覆議案。

郭國文表示，民進黨中央早就有規畫在台南舉辦，但是國民黨竟然侵門踏戶，第一站硬要挑在賴清德的本命區，挑釁意味濃厚，不可能讓國民黨「吃太好」，讓他們有造謠的空間，今天集結6位台南立委，就是不希望國民黨造謠目的成功，要把捍衛民主精神的意義，透過地方宣講讓市民知道，也讓所有黨籍議員遵照賴總統指示，來舉辦地方說明會，讓民主意識能夠持續到基層。

國民黨台南市黨部主委謝龍介向參加青鳥運動的青年喊話，雖然沒辦法像執政黨提供牛排、漢堡，但有一顆愛台灣的心，今天會說明清楚國會法案，讓大家看清誰講真話、誰在說謊，誰愛台灣、誰愛台幣。

謝龍介說，民進黨講得天花亂墜，「法律千萬條、要用自己喬」，賴總統說要打擊黑金有絕對的決心，他也相信賴，所以國會改革五項法案，就是要讓政府更透明，讓官員講實話、提出真正的資料，這不是要給立委看，而是讓全民來檢視；此外，還有人說百姓來到立法院會遭受打壓，沒有這種事情，今天要一一講清楚。

國民黨台南市黨部副主委莊占魁表示，今天是國民黨先定的，民進黨才跟進，國會改革是現在熱門的議題，國民黨中央上周有說要各縣市舉辦說明會，台南既然要辦了，就乾脆早一點，政黨政治就是這樣，各自抒發己見，爭取民眾認同，希望民進黨別來鬧場。