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賴清德再提兩國互不隸屬 學者：取巧式的左右逢源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料圖片
賴清德總統。圖／聯合報系資料圖片

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪表示，表示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，他非第一個說，前總統馬英九、蔡英文皆已提過。清華大學兼任助理教授何志勇今日對此表示，賴清德此種說法為取巧，為的是左右逢源，真正的中華民國派不得不防，否則話語權將日漸被侵蝕。

何志勇說，賴清德說法硬拖馬前總統背書，反而自曝其短。囿於中文本身就是比較欠缺精確性的語文，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，看似與主張所謂法理台獨、「兩國論」的「台灣與中華人民共和國互不隸屬」有差異，又與「一中各表、九二共識」主張中的「兩岸互不隸屬」似曾相識。

何志勇認為，賴清德就是取巧、打擦邊球，因為賴清德的論述中不願、也不敢觸及兩岸主權是否重疊的核心問題。如果賴清德敢公開以中華民國總統身分主張兩岸主權分立、互不重疊，那就形同「兩國論」。賴清德不敢，因為不僅踩到美國的紅線，也會讓中共有動武的理由。

何志勇再說，反之，若賴清德願意接受兩岸有主權重疊的問題，且依照中華民國憲法，因為不承認中華人民共和國，當然互不隸屬，這樣的論述，其實就是中華民國正統派主張的「一中各表、九二共識」。但賴清德也不敢，因為這悖離他所依賴的台獨基本教義派立場。

何志勇指出，賴清德取巧，為的就是左右逢源。一是凸顯「兩國」互不隸屬，但改以中華民國來取代台灣，不說破兩岸是否主權重疊的爭議，來繼續維持台獨基本教義派的支持。二是將中華民國的概念偷天換日，透過認知轉移，爭取台灣民意中認同中華民國為主權獨立國家的最大公約數，以企圖建構新的中華民國派自居。

何志勇強調，政治是妥協、是可能的藝術，賴清德在兩岸定位上取巧，居心叵測，但無疑也是為求政治利益「彈性」的展現，真正的中華民國派不得不防，切勿「膝反射」式的看待賴清德的新論述，否則話語權將日漸被侵蝕，離民意就遠了。

中華民國憲法 何志勇 賴清德

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