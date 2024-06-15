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孫曉雅：美國防供應鏈 台灣必扮演角色

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
美國在台協會處長孫曉雅（左）昨天主持任內最後一場記者會，強調台海和平穩定對印太地區繁榮至關重要。記者會後她與每位記者合影留念。記者潘俊宏／攝影
美國在台協會處長孫曉雅（左）昨天主持任內最後一場記者會，強調台海和平穩定對印太地區繁榮至關重要。記者會後她與每位記者合影留念。記者潘俊宏／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅即將卸任，昨主持任內最後一場記者會。她說，支持台灣的自我防衛能力不僅是ＡＩＴ的目標之一，也符合美國的優先政策，台海和平穩定對印太地區的繁榮至關重要。賴總統昨天接見ＡＩＴ前主席莫健，承諾未來將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛的決心。

孫曉雅自二○二一年接任ＡＩＴ台北辦事處處長，預計今年七月正式卸任，將由美國駐日本大使館公使谷立言接任；據了解，孫曉雅將於七月離台，預計九月派駐德國。孫曉雅昨主持任內最後一場記者會，並接受媒體提問。

在美國對台軍售延遲的問題，是否將有突破，孫曉雅說，新冠疫情對美國國防產業造成衝擊，但正在恢復當中，美方期待未來能夠盡快交付台灣已經購買的武器。

台灣能否加入美國的國防供應鏈，孫曉雅說，台灣在先進製造、高科技和電子領域處於領先地位，隨著國防工業變得愈來愈高科技，台灣勢必會扮演一定的角色，無論是作為零件供應商等，美國有各種各樣的代表團訪台，關注資安、無人機等，彼此對合作都有感興趣，但台灣民間企業必須採取措施，以達到國防供應鏈的標準。

白宮前副國安顧問博明近期訪台，昨接受媒體聯訪時表態支持台灣參與美國國防供應鏈。他表示，樂見美國授權更多國防科技給台灣。他進一步指出，美國應該思考與友善，具備同等科技水平的民主國家合作，將相關製造外包出去，其中也包含台灣。

賴總統昨接見莫健時表示，支持美國與台灣持續深化合作，共同維護區域和平穩定及捍衛民主自由價值；他始終相信，唯有壯大實力，才能帶來和平，未來將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛及守護民主自由的決心。

孫曉雅 美國在台協會 記者會

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