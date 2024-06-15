冷眼集／善意出口轉內銷 安撫不了陸

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，他在五二○就職演說提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思。這種出口轉內銷的操作模式，在台灣的政治操作上並不陌生，但賴清德就算能說給國人聽、說給美國聽，但最需要聽的北京當局，恐怕仍舊不願意聽。

北京解讀賴清德的就職演說是「台獨自白書」，賴清德特別藉由接受Time專訪時解釋，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的說法，是根據中華民國憲法陳述事實，完全沒有挑釁的意思；賴清德還拿兩位前總統背書，強調蔡英文在二○二一年國慶提出的「四大堅持」，以及馬英九所稱兩岸互不隸屬，強調這個事實他不是第一個講，馬蔡都講過互不隸屬。

不過，賴清德不是蔡英文，也不是馬英九，現在的兩岸現狀，已不是蔡政府交棒賴清德時的兩岸現狀，更不是馬政府時代的兩岸和平互利繁榮。賴清德才上任，中共就藉著一篇就職演說為由發動對台軍演、宣布中止部分ＥＣＦＡ關稅減讓項目，兩岸對立和敵意快速升高，台海局勢更為緊張。

面對自詡務實台獨工作者的賴清德，北京當局絕對不會如給蔡英文一張「尚未完成的答案卷」般，願意給「台獨金孫」觀察期；賴清德想複製蔡英文「出口轉內銷」操作，說明他的兩岸路線和蔡英文相同，但賴清德回覆外媒的說法，在兩國互不隸屬與兩岸互不隸屬之間模糊說不清，就算國人相信、美國人願意包容，北京也不會認同賴清德自稱的不挑釁。

行政院長卓榮泰昨喊話，希望中國領導人能夠聽得到、看得到賴清德的善意。但對北京而言，賴清德所稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」就是刺耳的「兩國論」，挑動兩岸最敏感神經。賴清德透過外媒專訪，邀請大陸國家主席習近平共同承擔起區域和平穩定的責任，但這樣的「善意」，對北京而言就是「挑釁」，再多的喊話，也無助緩解兩岸劍拔弩張的緊張態勢。