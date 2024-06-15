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賴清德「互不隸屬論」 馬英九：狂言狡賴 如假包換兩國論

聯合報／ 記者王千豪林縉明屈彥辰／台北報導
前總統馬英九昨日在臉書說明自己的兩岸主張，並質問賴清德總統認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九昨日在臉書說明自己的兩岸主張，並質問賴清德總統認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？圖／聯合報系資料照片

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，表示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，他不是第一個講，前總統馬英九、蔡英文皆已提過。馬英九昨天批評，「口出狂言，又設詞狡賴」，他並問賴清德認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

民眾黨主席柯文哲說，兩岸互不隸屬跟兩國互不隸屬，美國人沒辦法分辨不同，會使用中文就知道意思不同。不過，他強調，兩岸議題是深水題，重點不是講什麼，更想知道講了之後下一步怎麼處理，民眾黨主張理性務實科學，可以提出主張跟想做的事，但是後面要負責任處理下去。

行政院長卓榮泰表示，賴總統在專訪裡面很清楚地重申了對台灣主權信心的維護，也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音，「希望這種善意在中國的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到」，而這有賴雙方人民緊密更多的交流跟努力，政府會持續進步加強。

陸委會主委邱垂正說，賴總統所說符合客觀事實及台海現狀。中華民國是主權國家，對內代表最高，對外獨立自主，查遍中華民國憲法，中華民國不隸屬世界上任何一個國家和地區，互不隸屬是客觀事實也是台海現狀。

馬英九表示，很訝異賴總統會用他的話背書，他的論述很清楚，根據憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。

馬英九指出，賴總統就職演說的「新兩國論」，徹底違反中華民國憲法規定。因為根據中華民國憲法，所謂「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，都是違憲的，損害兩岸人民權益。

馬英九表示，賴總統自認沒有挑釁意味，就是典型的「得了便宜還賣乖」。賴總統事實上就是在講如假包換的「兩國論」，而賴清德既不認錯還要狡賴，讓人對賴難以抱有希望。

中華民國憲法 賴清德 馬英九

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