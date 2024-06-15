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賴總統官方圖卡 挨批「偷換概念」

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
賴清德重稱「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，引發「兩國論」的質疑。賴清德的line@小編，特別將Time專訪重點整理的圖卡改寫成「兩岸互不隸屬」。圖／取自賴清德line@
賴清德重稱「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，引發「兩國論」的質疑。賴清德的line@小編，特別將Time專訪重點整理的圖卡改寫成「兩岸互不隸屬」。圖／取自賴清德line@

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，他在五二○就職演說中稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是事實。不過，賴總統的官方ＬＩＮＥ昨分享專訪全文並製作圖卡，小編將圖卡上賴清德的訪談內容簡化成「兩岸互不隸屬」。國民黨立委批評，根本是偷換概念，大玩文字遊戲。

賴總統專訪中表示，就職演說當中提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，前總統蔡英文在二○二一年國慶提的四大堅持就提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立國家，兩岸互不隸屬。

不過，賴總統的官方ＬＩＮＥ小編在製作賴總統專訪的圖卡時，卻直接將賴清德所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，簡化成「兩岸互不隸屬」。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德是在偷換概念，大玩文字遊戲，賴在就職演說講到中華人民共和國和中華民國，這等於是「兩國」概念，但馬英九沒有講過，馬是講「兩岸」。

國民黨立委牛煦庭質疑，賴清德到底是要緊跟蔡英文的「四個堅持」？還是想拉馬英九進場，降低緊張？國民黨立委王鴻薇表示，賴清德知道自己把兩岸關係搞砸了，一人做事一人當，「不要像個媽寶，還要請兩位前總統來幫你背書」。

賴清德 馬英九

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