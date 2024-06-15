聽新聞
test
0:00 / 0:00

Chat DPP出包 民進黨緊急關閉

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪屈彥辰歐陽良盈／台北報導
民進黨新推出名為「ChatDPP」的AI自動回覆聊天系統，國民黨立委陳菁徽昨在臉書上揭露，她去測試後，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。圖／陳菁徽醫師臉書
民進黨新推出名為「ChatDPP」的AI自動回覆聊天系統，國民黨立委陳菁徽昨在臉書上揭露，她去測試後，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。圖／陳菁徽醫師臉書

賴清德總統昨天表示，面對全球ＡＩ浪潮，必須加速推動台灣ＡＩ行動計畫二點零，發展台灣自己的生成式ＡＩ。行政院針對「國會改革法案」提出覆議，民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設宣傳網頁，並推出人工智慧（ＡＩ）機器人ChatDPP，以聊天機器人模式，回應網友問題。但經國民黨立委陳菁徽實測，ChatDPP對於「國會改革法案符合程序正義嗎？」竟回應，「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」。

陳菁徽說，民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，必須要給一個讚。該系統上線不到一天，民進黨就草草關閉。

ChatDPP反常回應非個案，被黨主席是誰？ChatDPP回應，國民黨黨主席是朱立倫，民進黨黨主席是蔡英文

詢問「中國共產黨和民主進步黨的相似之處？」ChatDPP回應，「根據網路研究報告，中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動有相似之處」。

詢問「中華民國=中國？」ChatDPP回應，「是的，根據文件內容，中華民國的英文全稱是Republic of China」。

民進黨發言人戴瑋姍表示，ChatDPP平台開啟後，一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，系統機制未盡完善，將檢討儘速改善；相關官方訊息可前往「反濫權護民主」官方網頁查詢。

國會改革 民進黨 蔡英文

延伸閱讀

民進黨AI認證國會改革合程序正義 陳菁徽：還公道必DPP

酸綠8年寫不出國會改革法案 陳菁徽：黑熊寶寶都當阿公

影／陳菁徽諷黑熊生三代 民進黨還寫不出國會改革法案

醫院關病床 立委陳菁徽籲關注護理師人力荒議題

相關新聞

賴清德「互不隸屬論」 馬英九：狂言狡賴 如假包換兩國論

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，表示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，他不是第一個講，前總統馬英九、蔡英...

藍批中央錢權一把抓 高興給才給

繼國會改革後，朝野下波攻防重點是財劃法修法。國民黨立委邱鎮軍昨天在立法院總質詢時呼籲行政院提出院版修正草案，朝野可以協商...

賴總統官方圖卡 挨批「偷換概念」

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，他在五二○就職演說中稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是事實。不過，賴總...

冷眼集／善意出口轉內銷 安撫不了陸

賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，他在五二○就職演說提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一...

孫曉雅：美國防供應鏈 台灣必扮演角色

美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅即將卸任，昨主持任內最後一場記者會。她說，支持台灣的自我防衛能力不僅是ＡＩＴ的目標之一，...

Chat DPP出包 民進黨緊急關閉

賴清德總統昨天表示，面對全球ＡＩ浪潮，必須加速推動台灣ＡＩ行動計畫二點零，發展台灣自己的生成式ＡＩ。行政院針對「國會改革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。