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Chat DPP出包 民進黨緊急關閉
賴清德總統昨天表示，面對全球ＡＩ浪潮，必須加速推動台灣ＡＩ行動計畫二點零，發展台灣自己的生成式ＡＩ。行政院針對「國會改革法案」提出覆議，民進黨舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設宣傳網頁，並推出人工智慧（ＡＩ）機器人ChatDPP，以聊天機器人模式，回應網友問題。但經國民黨立委陳菁徽實測，ChatDPP對於「國會改革法案符合程序正義嗎？」竟回應，「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」。
陳菁徽說，民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，必須要給一個讚。該系統上線不到一天，民進黨就草草關閉。
ChatDPP反常回應非個案，被黨主席是誰？ChatDPP回應，國民黨黨主席是朱立倫，民進黨黨主席是蔡英文。
詢問「中國共產黨和民主進步黨的相似之處？」ChatDPP回應，「根據網路研究報告，中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動有相似之處」。
詢問「中華民國=中國？」ChatDPP回應，「是的，根據文件內容，中華民國的英文全稱是Republic of China」。
民進黨發言人戴瑋姍表示，ChatDPP平台開啟後，一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，系統機制未盡完善，將檢討儘速改善；相關官方訊息可前往「反濫權護民主」官方網頁查詢。
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