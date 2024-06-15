藍甲動 「救國團條款」付委審查

立法院會昨天處理國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，藍綠進行表決大戰，最後通過付委審查。游顥表示，該案會在委員會充分討論，希望民進黨停止滑稽的小丑表演；民進黨立委黃捷表示，偷了國家的錢，必須還給國家，天經地義，國民黨要將不當黨產重新拿回，民眾無法接受。

救國團回應表示，救國團是政府組織，不應指鹿為馬，硬將救國團歸類為國民黨的附隨組織，現職員工已成為台灣轉型正義的真正受害者，不但名譽權受損，權益也因救國團財產被政府移轉而受到傷害。

該案上周即排入立法院院會報告事項，但民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員表決遭退回。昨國民黨團重新闖關，在甲動人數優勢下，民進黨提出的退回提議以四十九票贊成、五十二票反對不通過，全案交付委員會審查。

游顥等提案，黨產條例第四條關於附隨組織定義，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字。若修法通過，救國團將可望解套，不再被認定為國民黨附隨組織。

立院民眾黨團八位立委，昨並未參與表決。民進黨立委林楚茵批評，民眾黨又成為消失的八席，直接不出現，成為名副其實的「小藍」，助紂為虐。民眾黨團幹事長吳春城回應，黨產條例有諸多爭議，經黨團討論，為維持中立立場，決定集體不出席投票。