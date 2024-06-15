聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍甲動 「救國團條款」付委審查

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪黃婉婷歐陽良盈／台北報導
國民黨立委提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，排入立法院院會報告事項，藍綠昨天進行表決大戰，最後通過付委審查，民進黨立委在主席台前高舉看板嘲諷。記者葉信菉／攝影
國民黨立委提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，排入立法院院會報告事項，藍綠昨天進行表決大戰，最後通過付委審查，民進黨立委在主席台前高舉看板嘲諷。記者葉信菉／攝影

立法院會昨天處理國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，藍綠進行表決大戰，最後通過付委審查。游顥表示，該案會在委員會充分討論，希望民進黨停止滑稽的小丑表演；民進黨立委黃捷表示，偷了國家的錢，必須還給國家，天經地義，國民黨要將不當黨產重新拿回，民眾無法接受。

救國團回應表示，救國團是政府組織，不應指鹿為馬，硬將救國團歸類為國民黨的附隨組織，現職員工已成為台灣轉型正義的真正受害者，不但名譽權受損，權益也因救國團財產被政府移轉而受到傷害。

該案上周即排入立法院院會報告事項，但民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員表決遭退回。昨國民黨團重新闖關，在甲動人數優勢下，民進黨提出的退回提議以四十九票贊成、五十二票反對不通過，全案交付委員會審查。

游顥等提案，黨產條例第四條關於附隨組織定義，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字。若修法通過，救國團將可望解套，不再被認定為國民黨附隨組織。

立院民眾黨團八位立委，昨並未參與表決。民進黨立委林楚茵批評，民眾黨又成為消失的八席，直接不出現，成為名副其實的「小藍」，助紂為虐。民眾黨團幹事長吳春城回應，黨產條例有諸多爭議，經黨團討論，為維持中立立場，決定集體不出席投票。

國民黨 救國團 民進黨

延伸閱讀

被控缺席院會表決躲地下室吸菸 吳春城：合法吸菸區

綠自家人不挺退回黨產條例 國民黨團：一黨獨大已過

綠舉牌抗議救國團條款 游顥：盼停止滑稽小丑表演

「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

相關新聞

強制20噸以下小漁船裝AIS系統？管碧玲：研究中

國民黨立委吳宗憲今天在立法院院會關切陸籍男子駕船闖淡水河事件，質詢未來要不要用修法方式，強制20噸以下小漁船裝AIS系統...

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英...

民進黨遭自家AI打臉 國民黨：證明謊言無法變事實

民進黨推出名為「ChatDPP」的AI聊天系統回應實事，藍營人士實測後發現，民進黨AI稱國會改革法案合乎程序正義。國民黨...

誰選未來新北市長？ 郝龍斌曝侯友宜態度

新北市長侯友宜將於2026年卸任，接班人選備受關注。台北市前市長郝龍斌今天透露，日前在一場餐敘上和侯友宜碰面，侯沒有規劃...

間接表態不支持修財劃法？ 卓榮泰：目前的方向絕對正確

國民黨立院黨團推動財政收支劃分法修法，國民黨立委邱鎮軍今（14）日詢問行政院長卓榮泰對於修法的看法。卓榮泰表示，中央要有...

藍甲動 「救國團條款」付委審查

立法院會昨天處理國民黨立委游顥等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，藍綠進行表決大戰，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。