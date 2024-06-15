藍批中央錢權一把抓 高興給才給

繼國會改革後，朝野下波攻防重點是財劃法修法。國民黨立委邱鎮軍昨天在立法院總質詢時呼籲行政院提出院版修正草案，朝野可以協商，不是國民黨的版本就要照單全收，因為這關乎於台灣的發展，不要變成政治鬥爭。行政院長卓榮泰堅稱，現行財劃法，中央可以對地方做很大的幫忙和補助，而地方每年也實際得到愈來愈多補助，「這個方向目前看來絕對是正確的，希望用這個基礎來做」。

卓榮泰強調，中央政府和地方政府的財政，都應該做合理的規劃，在目前來看，中央政府每年的一般稅款與統籌分配款，以及對地方政府的補助是逐年在增加，這也落實均衡台灣，未來從財劃法裡面還是會擴大對地方政府的補助。

邱鎮軍質疑，這個方向怎麼會是正確的？中央政府錢權一把抓，高興給就給，不高興就不給。卓回說，這不是高不高興，而是看地方的需求和急迫性。

國民黨立委許宇甄質詢，財劃法修正是否既是財政問題，也是政治問題。卓榮泰表示，應該是財政問題，但背後有政治因素。卓榮泰質疑，立院國民黨團提出的版本，本來已經多的還會更多，本來已經少的也不見得更多。

卓並聲稱，中央失去近六千億元預算，對天災地變的因應或地方補助，或每年發生、單次發生的緊急事件，會失去靈活運用能力，變成齊頭式的分配，很多事情無法短時間內為地方做更多努力。

國民黨嘉市議會黨團昨天舉行記者會挺國民黨團的財劃法修正草案，支持修法改變中央集權集錢財政失衡結構，不同意依土地、人口比例財源分配。

嘉義市長黃敏惠提出五項修正意見，包括：重新檢視收入支出，中央權責中央負擔，中央請客中央買單；一併檢討一般性補助款分配；統籌分配稅款分配，應先提撥一定比例平均分配，且該比率不少於百分之廿二；應給予省轄市額外比例建設加權，且省轄市的「區」應比照鄉鎮分配；年度統籌款未分配數（含特別統籌）應全數再分配給地方。

國民黨新竹市立委鄭正鈐昨天指出，財劃法一定要修，新竹市人均創稅全國最高，配回率全國最低，中央對不起新竹市。他呼籲，修法應新增所得稅返還機制，讓稅收能夠留在地方。倘以百分之五計算，新竹市能多出一百五十億元。

民眾黨主席柯文哲指出，全國廿二縣市中，即便是台北市財務自給率百分之七十，有十六個縣市不到百分之五十，八個縣市不到百分之廿五，也就是相當多縣市支出超過一半要中央給，不利地方自治推行，現在推動修財劃法，稍微提高地方財政自主性，坦白講無法達到百分百，只是讓地方自治能更落實。

柯文哲批評，很多地方政府沒錢修繕老舊校舍，數位部竟花好幾億元裝潢辦公室，這是中央集權又集錢的例子，也是財劃法必須要修法的原因。