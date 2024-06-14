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經民連板橋開講反國會濫權 6月19日重回立院監督

中央社／ 新北14日電
台灣經濟民主連合團體（經民合）今起連三天進行公民反國會濫權、拒絕民主倒退二階行動。記者李定宇／攝影
台灣經濟民主連合團體（經民合）今起連三天進行公民反國會濫權、拒絕民主倒退二階行動。記者李定宇／攝影

經濟民主連合今晚在新北板橋，宣講反國會擴權、濫權，拒絕民主倒退，並強調19日至21日將重回立院監督。牙醫師史書華說，太陽花2.0遲早走會上街頭，「青鳥行動」將遍地開花。

「立法院職權行使法」修正及刑法增訂藐視國會罪，引起各界關注。經濟民主連合（經民連）今晚在板橋第一運動場前廣場宣講，並帶領群眾高喊「反對國會濫權、拒絕民主倒退」等口號。

舞台上放置中國國民黨立委葉元之的人形立牌，宣稱要與他對話。不過，葉元之並未到場。除在地居民，不少民眾是從台北下班後到場，聽講關心國會職權修法過程。

台灣公民陣線新北工作隊隊長賴中強說，針對國會職權修法行政院進行覆議、立法院將對覆議案進行討論及表決，公民陣線將於19日至21日重回立法院，持續監督。

賴中強說，新北工作隊加上基隆選區，共7席國民黨立委，盼公民陣線在桃園、台中等地，共成立8個工作隊，前往傷害主權的藍營立委選區宣講、發傳單，讓立委害怕、不敢太囂張，以展現台灣公民自主的力量，擊垮國民黨的惡勢力。

義守大學公共政策管理學系助理教授吳明孝表示，國會濫權修法是多數暴力，且不願少數人發聲，因程序不正義，才會訂出有瑕疵的法條。他說，覆議案是讓法案實施有進一步省思的機會，呼籲民眾向藍營立委施壓，希望改變區域立委覆議時的投票傾向。

東華大學法律系助理教授范耕維演講時表示，刑法若侵害人民權利，將如同一部車輛沒有煞車、儀表版，不知道將駛往哪裡；粗糙的法案，將成為失速列車。

范耕維說，國會職權法的法條不明確，聽證卻變成查弊，是公然違法，實在是太離譜。刑法應跟上現代化國家，而不是倒退回戒嚴時期的法律。

政治大學社會學系教授黃厚銘宣講國會濫權的議題，他強調，民主要建立在人民完全知情的狀況下，讓少數人充分表達意見，以分辨正確是非，這是民主最重要的基礎。

黃厚銘說，堅決反對讓中天電視重新上架的「衛星廣播電視法」修正案，反對讓新聞台取得永久執照，更必須慎防中國因素搞爛台灣。

板橋區在地的牙醫師史書華表示，國會修法過程，許多立委相當囂張、蠻橫，法案搞亂台灣法治，破壞台灣秩序。他啟蒙於太陽花學運，如今的國會亂象，導致太陽花2.0遲早要上街頭。他說，經民連的開講是要喚起民眾的公民意識，「青鳥行動」一定會遍地開花。

國立台北大學學生徐鉉捷上台宣講分析表示，藐視國會罪的相關法條，對於藐視行為的定義不明確，缺乏遊戲規則。他呼籲更多年輕人參與公共事務，捍衛自己的權利。

太陽花學運

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