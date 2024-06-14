間接表態不支持修財劃法？ 卓榮泰：目前的方向絕對正確

國民黨立院黨團推動財政收支劃分法修法，國民黨立委邱鎮軍今（14）日詢問行政院長卓榮泰對於修法的看法。卓榮泰表示，中央要有很強的財政分配比例，才有天災地變能力的應付，且在目前財劃法的執行，中央對地方可以做很大的補助，且逐年增加，所以目前的方向絕對是正確的。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。邱鎮軍詢問卓榮泰對於財劃法修法的看法，卓榮泰說，中央政府的財政跟地方政府的財政都應該做合理的規劃，目前來看，中央政府每年從一般的補助款跟統籌分配稅款對地方政府的補助是逐年在增加，這也落實均衡台灣，未來會在現在的財劃法裡面，擴大對地方政府的補助。

邱鎮軍指出，賴清德總統在台南市長任內、行政院長內任都曾提過要修財劃法，但卓榮泰前幾天在回答其他立委質詢時則表示時空背景不一樣。卓榮泰接話表示，不僅如此，也要看看當時為什麼堆不下去，一定是遭遇很多困難，這些現象至今還存在。

邱鎮軍詢問有沒有需要改進的地方？卓榮泰說，大家可以公開合理的對話，但也要考慮到中央政府近年來對地方的補助，是一直在增加，而且從公共建設、前瞻、長照、各方面的社會福利，這種增加的趨勢是不會緩下來的。

邱鎮軍指出，政府執行長照服務、前瞻計畫、COVID-19 振興、國防等政策，但每年還是超收3000億，扣除還債1530億、補台電1000億，還有剩600億，他認為修財劃法不會影響到相關政策的推動。

卓榮泰表示，稅收的增加是因為當時評估的比較保守，最重要的是人民的努力。財政部長莊翠雲補充，政府稅收是每一塊錢都是按照法律，實徵數如果超過預算數的話，第一個政府會減少舉債，像去年1732億就沒有借錢，第二個會增加還債，所以去年還了1260億，剩下的錢就會到稅計剩餘，作為以後年度國家施政的需要，對財政量能的累積，以及財政任性是有必要這樣做的。

另外，來自苗栗縣的邱鎮軍也關心苗栗縣政府的財政困境，詢問中央政府要如何協助苗栗解決困境。莊翠雲表示，苗栗縣政府非常努力執行它的還債計畫，也一直符合行政院的規定；在補助部分，主計總數對苗栗縣的補助比例也比較高。

邱鎮軍說，苗栗不是沒有賺錢能力，跟其他財政同等的縣市，苗栗的創造稅收能力高得多，只是財劃法25年沒有修改，並詢問卓榮泰如果國民黨團的版本三讀通過是否會接受。

卓榮泰說，未來要是中央政府喪失了這樣財政能力，就沒有辦法對苗栗作各種補助。邱鎮軍聽完後不滿表示，只要有合理的財劃法，苗栗就不需要每一件事情都要跟中央要，「它有錢幹嘛跟你要呢？」

邱鎮軍喊話卓榮泰，希望行政院提出版本，大家坐下來談，這關乎整個台灣的發展，不希望變成政治鬥爭的工具，讓台灣空轉。卓榮泰回應，目前財劃法的內容當中，中央對地方可以做很大的幫忙跟補助，而且地方每年得到越來越多的補助，所以「這個方向目前看來是絕對是正確的」。

邱鎮軍詢問，如果國民黨團版本的財劃法三讀之後，是不是又會覆議，甚至聲請釋憲？卓榮泰表示，中央還是要有很強的財政的分配比例，比方說這次花蓮的政災一下子拿出這麼多錢，就是中央集了很多的錢才有辦法做到，所以天災地變能力的應付，絕對是要把它考慮在內。