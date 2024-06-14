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捷克中心台北成立 蕭美琴：盼更多捷克人來台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統蕭美琴出席「捷克中心台北」成立酒會，希望讓更多捷克人認識台灣文化。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴出席「捷克中心台北」成立酒會，希望讓更多捷克人認識台灣文化。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今出席「捷克中心台北」成立酒會，她在致詞時表示，台北—布拉格直航去年開通，受到台灣民眾的歡迎，未來也希望讓更多捷克人民來台，認識台灣文化。

捷克經濟文化辦事處今舉行「捷克中心台北」（Czech Centre Taipei）成立酒會，中心目的在於開創雙邊文化、旅遊等交流，包括蕭美琴，以及正在訪台的捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）等人都到場表達支持。

蕭美琴在致詞時表示，台捷關係近年來在非常堅固的基礎之上發展，擴及經濟、文化、科學等層面，這幾年更見到真情相挺，台灣人民在疫情時捐贈捷克口罩、口罩製造產線，捷克則捐贈台灣疫苗，0406花蓮大地震，捷克政府也伸出援手。

蕭美琴說，台捷在每一個相互支持的過程當中建立更堅固的友誼，捷克中心台北的成立將發展台捷在文化上的交流。她也笑說，去年7月台北—布拉格直航開通，每一個航班都坐滿台灣旅客，可見台灣人對捷克文化的喜愛，未來希望讓更多捷克人民來台灣，讓他們認識台灣文化。

外交部指出，台北—布拉格直航去年啟動，台灣旅客今年第一季赴捷克人數較去年同期成長75%，捷克訪台人數在一年內也增加7倍，頻密的人員交流帶動台捷在經貿、觀光、教育、文化、人才等多項領域的蓬勃發展。

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